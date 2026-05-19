「細すぎて心配」藤原紀香、ショーパンから圧巻の美脚を披露「夢の様なスタイル…」「アクスタかと」
俳優の藤原紀香さんは5月18日、自身のInstagramを更新。イケメン俳優とのツーショットなどを公開し、美脚に注目が集まっています。
【写真】藤原紀香の美脚
コメントでは「相変わらず おみ足が綺麗で、長っ」「綺麗なお御足にウットリです」「一瞬アクスタかと思いました！」「夢の様なスタイル…」「細くて足が長くて綺麗！」「紀香さまお美しいですが、細すぎて心配です どうしたらそんな細くなれるのか教えてください」と、絶賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】藤原紀香の美脚
「綺麗なお御足にウットリです」藤原さんは「本日公開されました JA全農さんのYouTubeチャンネル『ゆるふわチャンネル』紀香とゆる飲み』今回のお相手は、俳優 財木琢磨さん！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は俳優・財木琢磨さんとのツーショットで、2枚目は自身のソロショットです。藤原さんは、白いブラウスにショートパンツを合わせたコーディネートで、すらりと伸びた細く長い脚に目を奪われます。
美脚ショットはほかにも！5日にも、美脚があらわになったショットを披露していた藤原さん。ファンからは「綺麗すぎる」「スタイルばっちり 脚もすらっと引き締まってライン綺麗」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)