俳優の藤原紀香さんは5月18日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚が際立つ全身ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：藤原紀香さん公式Instagramより）

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俳優の藤原紀香さんは5月18日、自身のInstagramを更新。イケメン俳優とのツーショットなどを公開し、美脚に注目が集まっています。

【写真】藤原紀香の美脚

「綺麗なお御足にウットリです」

藤原さんは「本日公開されました　JA全農さんのYouTubeチャンネル『ゆるふわチャンネル』紀香とゆる飲み』今回のお相手は、俳優 財木琢磨さん！」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は俳優・財木琢磨さんとのツーショットで、2枚目は自身のソロショットです。藤原さんは、白いブラウスにショートパンツを合わせたコーディネートで、すらりと伸びた細く長い脚に目を奪われます。

コメントでは「相変わらず おみ足が綺麗で、長っ」「綺麗なお御足にウットリです」「一瞬アクスタかと思いました！」「夢の様なスタイル…」「細くて足が長くて綺麗！」「紀香さまお美しいですが、細すぎて心配です　どうしたらそんな細くなれるのか教えてください」と、絶賛の声などが寄せられました。

美脚ショットはほかにも！

5日にも、美脚があらわになったショットを披露していた藤原さん。ファンからは「綺麗すぎる」「スタイルばっちり　脚もすらっと引き締まってライン綺麗」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)