Q. 最近ニュースで耳にする「エトミデート」とは何ですか？ 違法薬物なのでしょうか？【薬学部教授が回答】

Q. 最近ニュースで耳にする「エトミデート」とは何ですか？ 違法薬物なのでしょうか？【薬学部教授が回答】