「阪神４−２中日」（１９日、倉敷マスカットスタジアム）

阪神が接戦を制し、交流戦前の勝ち越しを決めた。対中日戦はこれで８勝２敗。今季初の地方球場開催となった一戦でカード初戦を手にした。ドラフト１位・立石正広外野手（創価大）が昇格即、「６番・左翼」で先発出場。二回、プロ初打席で初安打を放った。

試合は初回から動いた。立石とともに岡山出身のドラフト３位・岡城が「１番・中堅」でスタメン出場。中日の先発・金丸から三塁線を破る二塁打でチャンスをつくった。塁上では筑波大時代からお決まりの「Ｔポーズ」を披露。２死後、４番の佐藤輝が左前に先制の適時打を放った。

倉敷は佐藤輝にとってもゆかりの地。母方の祖父母が住んでいて、過去３戦は１２打数５安打で打率・４１７と好相性だった。その数字通りに三回だ。金丸の初球、真ん中付近に入った１３９キロスプリットをとらえた打球が、日が暮れ始めた倉敷の空に上がり、右中間スタンドに到達した。１６日・広島戦（甲子園）以来のリーグトップ１２号。同球場では自身初アーチとなった。

一方、先発の西勇は四回、３四死球で無死満塁のピンチを背負ったが、２失点で抑えてリードを守る熟練の投球。１点リードの五回も２死一、二塁を背負ったが、最後は石伊を見逃し三振に斬った。西勇は移籍後初の開幕から３戦３勝。オリックス時代には１１年の４戦４勝、１４年の８戦８勝以来となっている。

攻撃では五回、２死一、二塁から大山が左前適時打で追加点。３番の森下から４人連続でドラフト１位が並ぶ中、序盤のうちに全員がＨランプをともした。