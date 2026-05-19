サンフレ通信です。今シーズン出場機会を増やしている広島県廿日市市出身のディフェンダー・山粼大地選手に注目します。



大ケガを乗り越え、今ピッチで感じている成長の手ごたえを取材しました



■サンフレッチェ広島 山粼 大地 選手

「めっちゃ体はきついけど、幸せの疲労というか、今までなかった疲労なので、サッカーしているわみたいなやっていて、楽しいシーズン。」





今シーズンからガウル監督となり新しいサッカーを目指すサンフレッチェ。その中で存在感を高めているのが広島出身、プロ4年目の山粼大地です。昨シーズンはリーグ戦6試合の出場でしたが今シーズンはここまで14試合に出場。センターバックだけでなくボランチでも起用されるなど出番を大きく増やしています。■有田 優理香 アナウンサー「今季の試合数の手ごたえは？」■サンフレッチェ広島 山粼 大地 選手「期待にこたえたいとは毎試合思っているので、このチャンスをつかみ取れるように、もっとやっていきたい。」山粼の武器は、後ろから前線へ差し込む縦パス。ホーム開幕の岡山戦では、最後尾からのパスが起点となり、ジャーメインのゴールにつながりました。■サンフレッチェ広島 山粼 大地 選手「自分の縦パスから始まって、みんなが連動して動いて。あのシーンは結構うまくいった。間違いなく攻撃の部分では、違いを見せられると思うし、いい形で前にボールが出せるのは武器なので、そこは誰にも負けない。」武器を磨きながら、出場機会をつかんでいる山粼。しかし、ここまでの道のりは簡単ではありませんでした。2024年開幕直後。練習中に右ひざを負傷。長期離脱を余儀なくされ、目指していたパリオリンピックへの道も断たれました。■サンフレッチェ広島 山粼 大地 選手「ケガをして病みそうだったが、強くなって帰ろうと思って、こんなことでへこたれていたら ダメだと自分に言い聞かせて、ここまでやってきた。」苦しい時期を支えたのが、サポーターの存在でした。（2:21）■サンフレッチェ広島 山粼 大地 選手「試合に出ないと分かっていても、3番のユニホームを着てスタジアムに来てくれていたので、行けば声をかけてくれるし、皆さんの存在がなければ今復帰できていないと思う。メンタルを保つ中で大事な存在。」支えてくれる人たちへの感謝を胸にケガを乗り越えた今、試合で感じるすべてを山粼は、成長への力に変えています。■サンフレッチェ広島 山粼 大地 選手「いろいろミスはあるが、今まで試合にも出ていなかったから、ミスもしなかったし、そういうミスをして改めてチャレンジする場があるのでやっていて楽しい。」■有田 優理香 アナウンサー「山粼選手が強くなれば、サンフレッチェも強くなる？」■サンフレッチェ広島 山粼 大地 選手「その通りです！山粼大地が強くなれば、サンフレッチェが強くなると思うので、頑張ります！」【2026年5月19日 放送】