『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』新PV解禁 そのキャラも出るの！？ド派手なバトル映像
人気テレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』（ブリーチ）の最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』（7月放送）のメインPVが公開された。さらに、6月21日に1話〜第3話を1日限定で先行上映することが決定し、豪華キャストによる舞台あいさつ付き上映の実施も決まった。
【動画】そのキャラ出るの！ド派手なバトル展開の『BLEACH』最新映像
メインPVは、黒崎一護とユーハバッハが激突する、一瞬の隙も許されない緊迫の戦闘シーンから幕を開けており、浦原喜助、四楓院夜一をはじめ、護廷十三隊や石田雨竜など、各キャラクターたちのド派手なバトルアクションが次々と展開される大迫力の映像となっている。
『週刊少年ジャンプ』で2001年から2016年まで連載していた『BLEACH』は、死神・朽木ルキアと出会い、死神の力を得た主人公・黒崎一護と、その仲間たちの活躍を描いたストーリー。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
■劇場先行上映 プレミア舞台挨拶
・日程：2026年6月21日（日）
・公演：14:00の回上映後／16:35の回上映後（『Klub Outside』会員限定）
・内容：最終クール「禍進譚」第1話〜第3話先行上映＋キャスト舞台挨拶
・会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
・登壇：
14:00の回上映後 ／ 森田成一、杉山紀彰、三木眞一郎、梅原裕一郎、武内駿輔
16:35の回上映後（『Klub Outside』会員限定）／ 森田成一、杉山紀彰、三木眞一郎、梅原裕一郎、武内駿輔
・特典：原画イラストカード3種セット
久保帯人先生描き下ろし 限定ステッカー（『Klub Outside』会員限定スペシャル来場者特典）
【動画】そのキャラ出るの！ド派手なバトル展開の『BLEACH』最新映像
メインPVは、黒崎一護とユーハバッハが激突する、一瞬の隙も許されない緊迫の戦闘シーンから幕を開けており、浦原喜助、四楓院夜一をはじめ、護廷十三隊や石田雨竜など、各キャラクターたちのド派手なバトルアクションが次々と展開される大迫力の映像となっている。
コミックスの累計発行部数は１億3000万部以上で、ゲーム化、2018年に福士蒼汰主演で実写映画化もされたほか、テレビアニメが2004年〜2012年まで放送された。最終章『千年血戦篇』のアニメは、2022年10月〜12月に第1クール、2023年7月〜9月に第2クール、2024年10月〜12月に第3クールが放送。そして、最終クールである『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』が2026年7月より放送される。
『BLEACH 千年血戦篇ｰ禍進譚ｰ』では、一護は雨竜の真意を知り、互いに信じあう友として、世界を護る決意を新たにする。そして、『全知全能』をも越えた存在となったユーハバッハ。三界の存亡を懸けた壮絶な戦いは終焉へと向かい、「混沌の禍を進んだ先に待つのは絶望か希望か」死神と滅却師、千年に亘る血戦の果てを描く。
■劇場先行上映 プレミア舞台挨拶
・日程：2026年6月21日（日）
・公演：14:00の回上映後／16:35の回上映後（『Klub Outside』会員限定）
・内容：最終クール「禍進譚」第1話〜第3話先行上映＋キャスト舞台挨拶
・会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
・登壇：
14:00の回上映後 ／ 森田成一、杉山紀彰、三木眞一郎、梅原裕一郎、武内駿輔
16:35の回上映後（『Klub Outside』会員限定）／ 森田成一、杉山紀彰、三木眞一郎、梅原裕一郎、武内駿輔
・特典：原画イラストカード3種セット
久保帯人先生描き下ろし 限定ステッカー（『Klub Outside』会員限定スペシャル来場者特典）
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