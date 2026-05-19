田園地帯が広がり、風に揺れる稲穂の音が心地よく聞こえてくる栃木県上三川町。5月14日、のどかな町に異変が訪れた。いつものように農作業をしていたという男性が振り返る。

【実際の画像】タトゥーをチラ見せさせていた竹前美結容疑者

「目出し帽を被り、長い棒を持った若い男性がウチの敷地内をうろついていたので、『なんだね』と声をかけた。すると、小声でなにかつぶやいた後に、『頑張ってきます！』と叫んで去っていった。それからほどなくして事件が起きたんです……」

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午前9時23分。農業法人を経営する一家の住宅に複数人が押し入り、富山英子さん（69）が殺害され、息子2人もケガを負った。実行犯として16日までに強盗殺人容疑で逮捕されたのはいずれも16歳の4人の男子高校生だった。社会部記者が説明する。



送検のため栃木県警下野警察署署を出る少年（中央） ©︎時事通信社

「高校生らは何者かから指示を受け、金品を物色中に英子さんを殺害した疑いがもたれています。英子さんには20カ所以上の刺し傷などがあり、傷は臓器にまで達していました」

英子さん一家は、ゴボウやイチゴ農家として成功し、地元では有名な資産家だった。高校生らは4月上旬から下見を行い、犯行に及んだとみられている。

「4人は神奈川県在住。栃木県警は14日に現場付近を歩いていた高校生Aを確保し、逮捕。翌15日にはBを、16日にはCとDを逮捕しています」（同前）

そして17日、新たに指示役とみられる無職・竹前海斗（28）と、妻の美結（25）の両容疑者が強盗殺人容疑で逮捕された。

「海斗は午前1時半ごろ、東京・羽田空港の国際線ターミナルの保安検査場を通過したところで逮捕された。一方の美結は正午、生後7カ月の娘と一緒に神奈川県内のビジネスホテルに身を隠していたところを確保され、逮捕されました」（同前）

竹前夫妻の「歪な日常」

高校生らに指示を出し、犯行に及んだ竹前夫妻の日常は歪なものだった。

「彼らは4月に引っ越してきたばかりで、交流ある人はあまりいないんです。ただ、夫の方は腕には肘まで、首元にはタトゥーがあって。こわもてで声も大きいし、見るからにヤバい奴という印象でした」（近隣住民）

そんな海斗容疑者と結婚した美結容疑者は、長野県出身。中学校では吹奏楽部に所属し、ダンススクールにも通う音楽好きだったという。「週刊文春」は、美結容疑者の小学校・中学校時代の卒業アルバムを入手。そこには、凶悪な事件を起こすとは思えない、あどけない表情の少女の姿があった。

一方、最近はギャル風メイクで自身のSNSに頻繁に動画を投稿。生まれたばかりの子どもと一緒の動画を投稿したり、タトゥーをチラ見せすることもあった。

そんな幼い子どもを抱えた美結容疑者・海斗容疑者は、一体なぜ凶悪な事件を引き起こすことになってしまったのか。県警は他にも上位の指示役がいるとみて捜査を進めている。

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「週刊文春 電子版」では、周囲とのトラブルが絶えなかったという夫婦の近況、地元の同級生らが語る美結容疑者の「推しアイドル」などの素顔、そして彼女が近年見せていた「美容と金への執着」や夫への不満について、美結容疑者の多数の写真とともに報じている。

「週刊文春」では、本事件に関する取材を続けています。情報提供は文春リークスまでお寄せください。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）