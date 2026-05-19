入場無料、秋葉原3日間限りの脳汁フェス！ マルハン東日本「脳汁横丁2026」

記事ポイント マルハン東日本が「奉脳祭」をコンセプトにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』を秋葉原で開催謎解きカレー・比較体験パン・牛丼ウォールなど個性派クリエイターとコラボした9つの脳汁屋台が集結約150個の提灯に映像投影する提灯マッピングステージに☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)やDJ KOO（TRF）らが出演 マルハン東日本が「奉脳祭」をコンセプトにした体験型フードフェス『脳汁横丁2026』を秋葉原で開催謎解きカレー・比較体験パン・牛丼ウォールなど個性派クリエイターとコラボした9つの脳汁屋台が集結約150個の提灯に映像投影する提灯マッピングステージに☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)やDJ KOO（TRF）らが出演

マルハン東日本が主催する体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が、2026年5月29日（金）から5月31日（日）の3日間、秋葉原「ベルサール秋葉原」にて入場無料で開催されます。

「奉脳祭（ほうのうさい）」をコンセプトに、個性豊かなクリエイターとコラボレーションした屋台グルメ・ドリンク・ライブステージが集結するフードフェスです。

今回は脳汁屋台5つ、脳汁スタンドドリンク4種、ステージ出演者の第2弾情報が公開されます。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」





開催日：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）会場：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）入場料：無料主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー公式サイト：noujiruyokocho.com に掲載されています

宇宙柄の背景にラーメン・たこ焼き・バーガー・麻婆豆腐など出店フード全種が並ぶキービジュアルが示す通り、ジャンル横断の9つの「脳汁屋台」が会場を埋め尽くします。

コンセプトは本能や熱狂を解放し、驚きや「好き！」を極める衝動を捧げる「奉脳祭（ほうのうさい）」で、マルハン東日本が2024年4月から展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾にあたります。

フードやドリンクに体験要素を掛け合わせ、「予想を裏切る」「クセになる」「思わず写真を撮りたくなる」食体験を9屋台で展開します。

ガソリンスタンド型筐体のドリンクスタンドと約150個の提灯に映像を投影するステージも加わり、飲食と音楽・映像が一体となった空間が3日間限りで出現します。

脳汁屋台（第2弾公開）

今回新たに公開された5つの脳汁屋台は、いずれも飲食を超えた参加体験を備えています。

ランキング投票・謎解き・壁丼・メンチ切り体験など、注文後も楽しめる仕掛けが各屋台に設けられています。

ギャル式 拉麺 爆盛(ﾊﾞｸﾓﾚ)





コラボ：CGOドットコムバイブス爆アゲ麺（トッピング込み）：1,000円（税込）GAL DNA DRINK：700円（税込）





ギャルマインドを世界に発信するCGOドットコムとコラボしたピンクに輝くラーメンが登場します。

「バイブス爆アゲ麺」は好みのトッピングで自由にカスタムでき、「GAL DNA DRINK」は好きなカラーを組み合わせてオリジナルのDNAドリンクが完成します。

見た目のインパクトだけでなく、カラー選びをきっかけにした会話が生まれるコミュニケーション空間となっています。

ミステリーカレー マシマシ





コラボ：揺蕩う脳髄（好奇心ブティック）ミステリーカレー：1,500円（税込）ミステリードリンク：700円（税込）ミステリーカレー＆ドリンクセット：2,000円（税込）





謎のクリエイター・揺蕩う脳髄がプロデュースする謎解き×グルメ屋台です。

オーダー後に制限時間内の謎解きに挑戦し、解答数に応じてカレーはあいがけや具材増量へと進化しますが、解けなければ白米のみという結果になります。

「ミステリードリンク」も同様の仕組みで、謎をクリアするとラッシー・クラフトコーラ・ルイボスティーに加えて脳アイスのトッピングまで追加されますが、不正解の場合は水のみが提供されます。

トミーの徹底比較ベーカリー





コラボ：トミー（水溜りボンド）トミーのカレーパン／ビーフシチューパン／ミートソースパン／ハヤシパン：各300円（税込）トミーの徹底比較カレーパンセット（4種類）：1,000円（税込）マンゴーラッシー／ストロベリーラッシー／バナナラッシー／レモンラッシー：各500円（税込）





YouTubeメインチャンネル登録者数400万人超えのコンビ「水溜りボンド」のメンバー・トミーが監修する比較体験屋台です。

カレーパンの具をビーフシチュー・ミートソース・ハヤシに変えた4種を実際に食べ比べながら点数を投票し、リアルタイムで「みんなの徹底比較ランキング」が更新されます。

4種類の食べ比べセットは個別購入（合計1,200円）より200円お得な1,000円で提供されます。

まなりす家 脳汁横丁本店





コラボ：マナリスレインボーチー牛：1,000円（税込）トロピカル牛：900円（税込）牛缶：700円（税込）無課金牛：500円（税込）キングレインボーチー牛（ドル箱付き）：3,333円（税込）数量限定おぎゃりんごソーダ：700円／アルコール入り800円（税込）マナリ酢サワー（マスカット／ピーチ／ストロベリー）：各600円（税込）ドル箱盛り（汁だく）：2,929円（税込）数量限定





某牛丼チェーンへの2,000日連食記録を達成したマナリスが監修する脳汁系牛丼屋です。

SNSで話題を呼んだカラフルなチーズが乗った「レインボーチー牛」・マンゴーを組み合わせた「トロピカル牛」・缶詰スタイルで提供される「牛缶」など、従来の牛丼の概念を覆すメニューが揃います。

会場には大量の牛丼の箱が積み上がる牛丼ウォールが設置され、牛丼を手に「壁丼」体験も楽しめるほか、箱の数を数えるゲーム企画も予定されています。

メンチニキのメンチ学園 千人切り





コラボ：メンチニキメンチニキのメンチカツ：400円（税込）伸び悩むチーズメンチ：500円（税込）ヤキ入れメンチカツドッグ：600円（税込）つけアガるポテトフライ：500円（税込）メンチカツドッグ＆ポテトセット：1,000円（税込）メンチニキのビビール：800円（税込）メンチニキの何見てんだ！コーラ：500円（税込）メンチニキの旨ソーダ：500円（税込）





Xフォロワー17万人を誇るメンチニキが開校する学園型メンチカツ屋台です。

パンにはさまれたヤキ入れメンチカツドッグをはじめ、名前からツッコミどころ満載のメニューが並びます。

「メンチニキのメンチカツ」「伸び悩むチーズメンチ」「ヤキ入れメンチカツドッグ」を注文した来場者はその場で「メンチ切り体験」に参加でき、3日間でメンチ1,000人切り達成を目指すイベントが行われます。

時間帯によってメンチニキ本人も会場に登場します。

脳汁スタンド





ガソリンスタンドを模した給油機型の筐体から色鮮やかなドリンクが注がれる「脳汁スタンド」が今年も登場します。

4面に設置されたガン型ドリンク供給口のトリガーを引くと、LEDが仕込まれたホースが光りながらノズルからドリンクが注がれる演出が用意されています。

今回は4人の新クリエイターとの共同開発ドリンクが揃います。

ダチョウになる魔剤？





コラボ：琴吹ゆず（RiNCENT♯）価格：777円（税込）

Instagramでダチョウのモノマネによるリールが総再生回数1.7億回を突破したRENT♯の琴吹ゆずとのコラボドリンクです。

ダチョウの卵を模した専用ボトルに、草原をイメージした緑色のゼリーと、乳酸菌飲料×ブルーキュラソーで表現した青空カラーのドリンクが詰まっています。

カルダモンリキュールとスーパーサワーが爽やかに香る本格的な味わいに仕上がっています。

明瞭相談





コラボ：タンサンあさと価格：777円（税込）

グッドデザイン賞ベスト100を受賞したボードゲーム制作会社TANSANの代表・タンサンあさととのコラボドリンクです。

メロンソーダをベースに胡蝶蘭のリキュールを加えた一杯で、ふわふわのわたあめをゆっくり溶かしていくとドリンクの色が変化し、5色のいずれかとして「天の啓示」が現れます。

悩みや迷いを心の中で思い浮かべながら色の変化を待つ、儀式のような体験型ドリンクです。

気づいちゃったコーラ





コラボ：デッカチャン価格：555円（税込）

「エンタの神様」でおなじみの芸人・DJデッカチャンがコーラの新たな可能性を追求した一杯です。

誰もが見たことのある「意外なアレ」が隠し味として加えられており、飲んだ後に隠し味を当てると「脳汁デッカチャンステッカー」がプレゼントされます。

脳汁スタンド4種のなかで最も手頃な555円での提供となります。

スウィー水（ナタデココ入り）





コラボ：山下メロ（平成文化研究家）価格：999円（税込）

『平成レトロ博覧会』『平成レトロの世界』などの著書を持つ平成文化研究家・山下メロとのコラボドリンクです。

スポーツドリンクをベースにスウィーティーを彷彿とさせる甘酸っぱい味わいに仕上げられ、ナタデココ入りで容器には紙パック風デザインが採用されています。

部活帰り・コンビニ・ガラケーといった平成の断片が、味とビジュアルの両面からよみがえる設計となっています。

提灯マッピングステージ





会場奥に設置される「提灯マッピングステージ」は、約150個の提灯に映像を投影して巨大なスクリーンを形成します。

DJやアーティストのパフォーマンスが繰り広げられる祝祭空間で、出演は5月30日（土）と5月31日（日）の2日間です。

5月30日（土）はTRFのリーダーとして昭和・平成・令和を跨ぐ音楽活動を続けるDJ KOO（TRF）、Tokyo 2020 Olympicで競技DJを務めたDJ Celly、東京2020オリンピック聖火リレーのMCを担当した日本語・英語・スペイン語対応のトリリンガルMCであるKaori Gonzalez (MC GONZA)、DJデッカチャン、2025年にニューヨーク「アポロシアター」でパフォーマンスを披露したヲタ芸グループ「ゼロから打ち師始めます。」、浄土真宗の音・言葉・世界観をモチーフにしたクリエイターユニット「サイバー南無南無」が出演します。

5月31日（日）は「beatport MUSIC AWARDS 2011 TOP TRACKS」を日本人として初めて受賞したDJ・プロデューサー☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)、エレキコミックとして「NHK新人演芸大賞」演芸部門大賞を受賞したDJやついいちろうらが登場します。

入場無料で謎解き・牛丼ウォール・メンチ切りといった参加型フードと一流DJのライブステージを3日間にわたって体験できる点が、この『脳汁横丁2026』の最大の特徴です。

脳汁スタンドの4種のドリンクは555円〜999円、各屋台フードは300円〜1,500円の価格帯で揃い、複数屋台を巡りやすい設定となっています。

マルハン東日本「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ミステリーカレー マシマシ」の謎解きは誰でも参加できますか？

A. 「ミステリーカレー」または「ミステリードリンク」を注文した方全員が対象です。

オーダー後に制限時間内で謎解きに挑戦し、解答結果によって提供されるメニューが変わります。

謎が解けなかった場合、カレーは白米のみ、ドリンクは水のみになります。

Q. 「キングレインボーチー牛（ドル箱付き）」は毎日購入できますか？

A. 「キングレインボーチー牛（ドル箱付き）」は3,333円（税込）の数量限定商品です。

同様に「ドル箱盛り（汁だく）」2,929円（税込）も数量限定での提供となっており、数量に達し次第終了します。

Q. ステージ出演者は開催3日間すべてに登場しますか？

A. 提灯マッピングステージの出演者情報は5月30日（土）と5月31日（日）分が発表されています。

5月29日（金）の出演者情報は主催者から案内されます。

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