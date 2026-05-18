【千葉県木更津市】龍宮城スパホテル三日月に、ぬいぐるみと楽しめる「ぬい狂いホカンス」プランが登場！



推し活特化型リサーチ＆コンサルティングを提供するOshicocoは、関東最大級のリゾートホテル「龍宮城スパホテル三日月」とコラボし、推しのぬいぐるみと宿泊を楽しめる特別宿泊プラン「【ホテル三日月×Oshicoco】ぬい狂いホカンス」の販売を開始した。開催期間は、6月1日(月)〜30日(火)。

Oshicocoは企画・プロモーション協力を担当している。

ぬい活層に全力で寄り添ったプラン

「ぬい活・推し活を思いっきり楽しんでほしい。全国のぬいママたちに届けたい」そんな思いから生まれた「ぬい狂いホカンス」は、「1名1室1ぬいから」をコンセプトに、ぬいを一人の利用者としておもてなしする、面白おかしくもぬい活層に全力で寄り添った内容となっている。

推しのぬいが主役になれる様々な特典を用意

「ぬい狂いホカンス」では、推しのぬいが主役になれる様々な特典が用意されている。

[caption id="attachment_1607410" align="aligncenter" width="600"] 画像はイメージ[/caption]

1つ目は、「ウェルカムカードでお出迎え」。部屋に入ると、利用者の名前と「ぬいの名前」を入れた特別なウェルカムカードが用意されている。ぬいも大切な利用者として出迎えてくれる。

[caption id="attachment_1607411" align="aligncenter" width="568"] 画像はAIで生成した完成イメージ[/caption]

2つ目は、「3つのぬい撮りフォトスポット」。ホテル内の「客室」、

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「富士見亭」、

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「龍宮亭(お祭りランド内)」の3か所に、推しのぬいを最高にかわいく撮影できる専用フォトスポットを設置。リゾート感あふれる背景で、とっておきの一枚を撮影できる。

[caption id="attachment_1607415" align="aligncenter" width="450"] 画像はAIで生成した撮影イメージ[/caption]

3つ目は、「ぬい用のコスチュームセット貸出」。初夏のバケーションをぬいにも満喫してもらうため、ぬい用の浴衣、バスローブ、麦わら帽子、サングラス、浮き輪などのグッズを貸し出してくれる。



4つ目は、「ダイニング『凪』にて『ぬいと乾杯！推し色カクテル』の提供」。全7色から選べる「ぬい狂いホカンス」限定の特別なカクテルを提供する。

[caption id="attachment_1607412" align="aligncenter" width="600"] 画像はAIで生成した撮影イメージ[/caption]

さらに「ぬいサイズ」のミニカクテルも用意！ぬいと一緒に乾杯して、特別なひと時を過ごしてみて。

有料で、記念にチェキの撮影も可能。チェキを購入した人には、ミカゴンチェキケースをプレゼントする。

日帰りプランの人も購入可能だ。



5つ目は、「SNS投稿キャンペーンで『推し好き守り』プレゼント」。「＃ぬい狂いホカンス」「＃ホテル三日月」のハッシュタグをつけて、フォトスポットでの写真をSNSに投稿した人全員に、Oshicocoの大人気スピ活アイテム「推し好き守り」をプレゼントする。

料金や予約について

「【ホテル三日月×Oshicoco】ぬい狂いホカンス」は、ホテル三日月の通常宿泊プランに＋2,750円(税込)の追加で利用できる。コスチューム貸出、カクテル料金等の特典がすべて含まれている。予約は、下記の詳細・予約ページから受け付けている。

Oshicocoの想い

推しのぬいぐるみと一緒にお出かけする「ぬい活」は、推し活の中でも非常に人気の高い楽しみ方の一つ。

しかし、ホテルなどの宿泊施設でぬいを主役にして思い切り楽しむ機会はまだ多くない。そこで、Oshicocoは、リゾート感あふれる「龍宮城スパホテル三日月」とコラボし、ぬいも立派な利用者としておもてなしする、少し“狂った”、でもぬいママたちにとっては最高に嬉しいプランを企画したという。

「龍宮城スパホテル三日月」について

都心から約35分の千葉県木更津の「龍宮城スパホテル三日月」は、全219室ある「富士見亭」と、全254室ある「龍宮亭」の2つの宿泊棟と全天候型スパ施設、ショッピングやレストラン、キッズパークがあるお祭りランド、干潟の動物園やペットホテルをもつ複合オーシャンリゾート施設。

全客室「オーシャンビュー＆富士山ビュー」ルームで、小さな子ども連れから親子三世代旅行まで楽しめる最高級の「ゆったり」「たっぷり」「のんびり」の旅を提供する。

この機会に、「【ホテル三日月×Oshicoco】ぬい狂いホカンス」をチェックしてみては。

■【ホテル三日月×Oshicoco】ぬい狂いホカンス

期間：6月1日(月)〜30日(火)

場所：龍宮城スパホテル三日月

住所：千葉県木更津市北浜町1

詳細・予約：https://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/lp/nuigurui

(ソルトピーチ)