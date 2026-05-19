紙素材に特色印刷、1,000枚入り大容量！ Baum deco「バウムデコ」

記事ポイント 株式会社ビバリーが2026年5月15日に発売したラベラーロールシール「Baum deco バウムデコ」は、1ロールに8〜15デザインを収録した大容量タイプですラベルタイプは15デザイン1,000枚入り、スクエアタイプは8デザイン500枚入りで、各693円（税込）で販売されています紙素材で文字やスタンプを書き込めるため、手帳デコからギフトラッピングまで幅広い場面で活用できます 株式会社ビバリーが2026年5月15日に発売したラベラーロールシール「Baum deco バウムデコ」は、1ロールに8〜15デザインを収録した大容量タイプですラベルタイプは15デザイン1,000枚入り、スクエアタイプは8デザイン500枚入りで、各693円（税込）で販売されています紙素材で文字やスタンプを書き込めるため、手帳デコからギフトラッピングまで幅広い場面で活用できます

値札用のラベラーシールがデコ文具の新定番として注目を集めています。

ビバリーが2026年5月15日に発売した《Baum deco バウムデコ》は、ロール型のシールにデザイン性を加え、手帳・ノートデコのアイテムとして人気が急上昇しています。

マスキングテープに続くトレンドアイテムとして、デコ文具ファンの間で話題を呼んでいます。

Baum deco「バウムデコ」





商品名：Baum deco バウムデコ発売日：2026年5月15日（金）価格：693円（税込）商品サイズ：約 直径55mm×22mmシール一片サイズ：約22mm×12mm（ラベルタイプ）／約22mm×22mm（スクエアタイプ）素材：紙、PE、PET販売サイト：be-en.co.jp/collections/baumdeco

《Baum deco バウムデコ》は、ラベルタイプとスクエアタイプの2種類で展開されるロールシールです。

ラベルタイプは15デザイン・1,000枚入り、スクエアタイプは8デザイン・500枚入りで、各デザインには色違いが2種類ずつ用意されています。

1ロールに8〜15のデザインが収録されているため、同じシールを使い続けても飽きにくい構成になっています。

素材には紙・PE・PETが使われており、紙素材のためペンで文字を書いたりスタンプを押したりする使い方にも対応しています。

特色印刷が採用されており、発色の鮮やかさと独特の風合いが両立されています。

大容量と使いやすいサイズ感





ラベルタイプは1,000枚、スクエアタイプは500枚と、1ロールに大量のシールが収録されています。

手帳デコやノートの見出し用途で日常的に使い続けられる枚数が確保されており、デコ文具として本格的に活用できる設計です。





ラベルタイプのサイズは約22mm×12mmで、手帳のワンポイントやラベル貼りに適したコンパクトな横長形状です。

スクエアタイプは約22mm×22mmの正方形で、マンスリーページへの書き込みや短いメッセージを添える用途に向いています。

手のひらに並べると正方形に近い形状と小型サイズが確認でき、ページを圧迫しない使い勝手の良さが特徴です。

特色印刷とデザインの多彩さ





特色印刷により、色の発色が鮮明で、通常のオフセット印刷では出しにくい風合いが表現されています。

食器やスイーツをモチーフにしたキャラクターなど、テーマの異なる絵柄が1ロールにまとめられており、デコ文具ファンの好奇心を刺激するラインナップです。





シールを横に並べて貼ると連続した絵柄が完成するデザインも収録されており、単体で使う以外の表現が広がる構成になっています。

書き込み・カット・並べ貼りの活用シーン





手帳のマンスリーページへの装飾や、ページの見出しラベルとして日常的に活用できます。

紙素材のため、ボールペンやサインペンで文字を書き込む使い方にも対応しており、日付や一言メモを加えたオリジナルのラベルとして使えます（インクの性質によっては書けない場合もあります）。





スタンプを押してカスタマイズしたり、1枚をカットして封筒の封印に使ったりする活用法も広がっています。





ロールからカットしたシールはレターやギフトラッピングのワンポイントとしても使えます。

シール交換や友人へのプレゼントにも適したサイズ感です。





ギフトの包装やレターセットへの添え付けにも対応した汎用性の高さが、この商品の大きな特徴です。

自分の手帳づくりに使いながら、余ったシールをシール交換に活用する使い方も想定されています。





ロールから一片ずつ取り出せる構造のため、必要な分だけ使う管理のしやすさも備えています。

ラベル1枚あたりのコストが低く、惜しみなく貼れる大容量設計が日常使いを後押しします。

1,000枚入りのラベルタイプと500枚入りのスクエアタイプ、各693円（税込）という価格で、手帳デコ初心者からコレクターまで取り入れやすいアイテムです。

特色印刷の鮮やかな発色と、書き込み・カット・並べ貼りといった多彩な使い方が、日々の文具タイムをより豊かなものにします。

Baum deco「バウムデコ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ラベルタイプとスクエアタイプのサイズの違いは何ですか？

A. ラベルタイプは約22mm×12mmの横長形状で、スクエアタイプは約22mm×22mmの正方形です。

ラベルタイプはワンポイントやラベル貼りに、スクエアタイプはマンスリーページへの装飾や短いメッセージ添付に向いています。

Q. シールに文字を書き込めますか？

A. 紙素材のため、ペンで文字を書いたりスタンプを押したりすることが可能です。

ただし、インクの性質によっては書けない場合もあります。

Q. 各デザインの色違いは何種類ありますか？

A. 各デザインに色違いが2種類ずつ用意されています。

ラベルタイプは15デザイン、スクエアタイプは8デザインが1ロールに収録されています。

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