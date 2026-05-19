俳優の窪塚洋介（47）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男で俳優の窪塚愛流（22）の小学校の時の卒業文集を公開した。

「愛流の小学校の卒アル。急に本人が送って来たので不意をつかれた」とつづり、愛流の卒業文集の作文を公開した。

「夢 それは」のタイトルで「ぼくの将来の夢は、父といっしょに仕事をすることです。父といっしょに、俳優とレゲェの二つの仕事を共演したいと思っています」という書き出しで「終わりの始まりとして新しい生活を楽しみたいです」と締めくくっている。

「最後の1行で吹いたものの すでに半分叶えてる気味なのがすごいのと、まっすぐ真面目とまっすぐ子どもが混ざり合って ゑも言われぬ“全力”の空気感を作り出している。先生のアドバイスに関しては共に緊張の件。「思わせぶりなタイトル＆レゲェの言い方＆空白に卍をキメてくるところ＆『とくに俳優のほうは』の段落の無邪気さを評価したいw）」と総評。

「今年で23歳。（前述のHUGEの俺と同い年）近いうちに芝居でご一緒したいものだと、1人晩酌しながらしみじみ。愛流を育てて下さったたくさんの方々、本当にありがとうございます」と記した。

この投稿に、ファンからは「スゴすぎます」「凄い 小学生でここまで書けるのと字が綺麗過ぎます」「感慨深い」「小6とは思えない言葉の中にちりばめられたセンスが光っています」「素晴らしい卒業文集ですね」「ちゃんと実現してるし内容が小6と思えない」「字がとても綺麗で文章力もすごいなぁと感心」「愛に溢れた家族ですね」「タイトルと締めが特に最高ですね」「親子の絆」「これは晩酌しながらしみじみしちゃう」などのコメントが集まっている。