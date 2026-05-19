Photo: 三浦一紀

2024年8月27日の記事を編集して再掲載しています。

さりげなくスマートウォッチ。

カシオから発売されている「G-SQUAD GBD-300」。見た目はごくごく普通のG-SHOCKに見えます。が、実はちょっとだけ多機能なんですよ。実物をメーカーさんにお借りできたので、どんなG-SHOCKなのか見ていきましょう。

G-SQUADってどんなモデル？

G-SQUADは、G-SHOCKのなかでもスポーツラインと呼ばれるモデル。スポーツやフィットネスに特化した機能と、スタイリッシュなデザイン、そして耐久性を併せ持つスポーティさが人気です。

スマートウォッチのテイストを取り入れたG-SHOCK

今回ご紹介するGBD-300は、見た目はスポーティなG-SHOCKですが、実は結構スマートウォッチ寄りの機能を有しています。

加速度センサーが内蔵されており、ランニングの距離や速度、ペースなどを表示。また、運動した時間や消費カロリーについても記録・表示ができます。

GBD-300はスマホとBluetooth接続することで、さらに便利に。

時刻合わせや電話、メール、各種SNSなどのバイブレーション通知はもちろん、スマホのGPSを利用してより正確な走行距離やペース計測が行なえます。ランニングを趣味にしている人には、うれしい機能です。

Image: カシオ計算機

もちろん、スマホにインストールした専用アプリ「G-SHOCK MOVE」には、日々のアクティビティや運動履歴が記録されます。

スマートウォッチは苦手だ…という人に

いわゆるスマートウォッチ（カシオで言えばこちらで紹介しているモデル）ほど多機能ではありません。しかし、このくらいでちょうどいいと思えるG-SHOCKではないでしょうか。

GBD-300はボタン電池駆動なので、スマートウォッチに付きものの充電問題から解放されますし、スマホとBluetooth連携することで時刻も自動的に合わせてくれます。

心拍数センサーや睡眠モニターなどの機能はありませんが、毎日歩数や消費カロリーは記録してくれます。

何より、見た目がスマートで、「わたくし、スマートウォッチをしています」という感じがしません。

つまり、「多機能なスマートウォッチは苦手だけど、時刻合わせとか歩数計測くらいはしてほしいな。あ、もちろん見た目はG-SHOCKで」という人にピッタリなモデルなんです。

なんとなく今までは、腕時計は腕時計、スマートウォッチはスマートウォッチとしっかりカテゴライズされている感じがしますが、GBD-300は、「G-SHOCKとスマートウォッチのちょうどいいところ」を凝縮した腕時計だと思うんですよ。

なんとなくスマートウォッチを敬遠していた方、GBD-300なら満足できるかもしれません。一度店頭で試着してみてはいかがですかね。思わず「これだよこれ！」ってなると思いますよ。

このG-SHOCK、｢ぼくのかんがえたさいきょうのスマートウォッチ｣だ

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Photo: 三浦一紀

Source: カシオ計算機