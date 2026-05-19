今年10月に放送予定の池井戸潤原作・日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」。

原作の「俺たちの箱根駅伝」は、日本のお正月の風物詩となった「箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）」を国民的作家・池井戸潤が十余年もの歳月と情熱をかけて執筆。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱で描かれている。

学生ランナー達の力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして箱根駅伝は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか-- 。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフ達の闘いが同時進行で描かれる、かつてないスケールの感動作となっている。

これまで発表したキャストには、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー・徳重亮役に大泉 洋、古豪・明誠学院大学陸上競技部の新監督・甲斐真人役に山下智久、前監督・諸矢久繁役に寺尾 聰。各大学の陸上競技部監督役に山本耕史、駿河太郎、金田明夫といった実力派俳優が顔をそろえる。箱根駅伝にかける学生役には小林虎之介、奥 智哉をはじめとした18人の注目の若手俳優が集結した。

そしてこの度、大泉演じる大日テレビの徳重プロデューサーと共に箱根駅伝の生中継を手掛ける現場の要・センターディレクターの宮本菜月役として、伊藤沙莉の出演が決定。伊藤にとっては、NHK朝の連続テレビ小説「虎に翼」以降、初のGP帯の地上波ドラマ出演となる。

伊藤演じる宮本菜月は、“失敗は許されない”国民的生中継のセンターディレクターという初めての大役に応えようとするあまり、時には周囲とも衝突する熱意ある女性で、伊藤は「今まで演じてきた役とは少し違って、感情を表にだすタイプではない。私としては珍しい役」と語る。演じるにあたり、伊藤は今年の箱根駅伝の生中継を、センターディレクターたちの仕事場であるサブコン（副調整室）で見学。「どういう動きをしているのか、現場の空気感を知ることができました。ものすごい熱量を肌で感じて、ドラマと言えども覚悟ができました」「年の初めにすごく良い現場もみさせてもらったので、このカッコよさをドラマを通じて見せられたら」と意気込みを語った。

共演の大泉については「理想の上司ランキング1位を狙っているって聞きました（笑）が、本当に余裕でなれるんじゃないかと思うくらい、常に周りをよく見てくださっています」と絶大な信頼を寄せる。また、「人を笑わせる才能が本当にすごい」と現場でのムードメーカーぶりにも触れ、「たとえば誰かがセリフを間違えても、そのカバーの言葉が毎回秀逸で、むしろ“もっと聞きたい”と思ってしまうくらい面白い（笑）」と撮影現場の温かな空気感を明かした。「“やるよ”と強く引っ張るというより、ご自身の背中や姿勢で示してくださる方。だからこそ自然と“ついていきたい”と思わせてくれる」と語り、「スタンバイ中も一人ひとりに話しかけて、みんなが居やすい空気を作ってくださっていた。真ん中に立つ人の器を感じましたし、本当に理想の上司だと思います」と笑顔で語った。

作品については、「本当に“伝説になるような、とんでもない作品”になると思っています」と強い思いを語る。「台本を最初から最後まで読んだ時、自分でも驚くくらい胸を動かされました。普段は台本を読んで涙をこらえることってあまりないんですが、今回は何度も込み上げてくるものがあって…。文字を読んでいるだけなのに、こんなにも熱くなるんだ、と驚きました」と明かし、「毎年箱根駅伝を見ている方にも、これまで見てこなかった方にも、“こんな戦いがあったんだ”“こんな思いを背負って走っていたんだ”ということがたくさん詰まっていて、そのことだけでも皆さんがこのドラマを見る時間が素敵な時間になるという自信があります。ぜひ楽しみにしていてください」と力強く呼びかけた。

池井戸潤自らが「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」と語る、渾身の原作のドラマ化。大泉主演、池井戸潤の原作を関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て、日本テレビが総力を挙げて贈る連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」は、今年の10月に放送予定。

■伊藤沙莉 コメント

私は「箱根駅伝中継」を担うテレビ局側で、センターディレクターの宮本菜月役を演じます。センターディレクターとは、大泉さん演じるチーフプロデューサーの下で現場を取り仕切る責任重大な役職です。

今まで演じてきた役とは少し違って、感情を表にだす役柄ではありません。私としては珍しい役で、普段はクールに振る舞っているのですが、箱根駅伝にかける熱い想いをもっている人物です。

上司役の大泉さんは、噂によると理想の上司ランキング1位を狙っているって聞きました（笑）が、本当に余裕でなれるんじゃないかと思うくらい、常に周りをよく見てくださっています。“やるよ”と強く引っ張るというより、ご自身の背中や姿勢で示してくださる方。だからこそ自然と“ついていきたい”と思わせてくれる。スタンバイ中も一人ひとりに話しかけて、みんなが居やすい空気を作ってくださっていた。真ん中に立つ人の器を感じましたし、本当に理想の上司だと思います。

役作りの一環として今年の箱根駅伝の中継をサブコン（副調整室）で見学させていただいたのですが、ディレクター陣がどういう動きをしているのか、現場の空気感を知ることができました。ものすごい熱量を肌で感じて、 「ドラマだから」では済まされない覚悟みたいなものが、自分の中に生まれた気がします。思い出すだけでも汗をかくくらいの熱量で、年の初めにすごく良い現場もみさせてもらったので、このカッコよさをドラマを通じてしっかり届けられたらと思っています。

そして、私はこの作品、本当に“伝説になるようなとんでもない作品”だと思っています。もともとの原作からそう感じていましたが、台本を最初から最後まで通して読んだ時、自分でも驚くくらい胸を動かされました。私は普段、台本を読んで涙をこらえることってあまりないんですが、今回は何度も込み上げてくるものがあって、ちょっと涙が出てしまうくらいで…。文字を読んでいるだけなのに、こんなにも熱くなるんだ、と。本当に大人になってから、ここまで心を突き動かされるとは思っていなかったので、自分自身すごく驚きました。

だからこそ、この熱さをぜひ映像を通して体感していただきたいです。毎年箱根駅伝を見ている方にも、これまで箱根駅伝を見てこなかった方にも、「こんな戦いがあったんだ」「こんな思いを背負って走っていたんだ」というのがたくさん詰まっていて、そのことだけでも皆さんがこのドラマを見る時間が素敵になるという自信があります。ぜひ楽しみにしていてください。みんなで力を合わせて頑張っていますので、よろしくお願いします。

■イントロダクション

走る者、伝える者--

箱根駅伝にすべてを懸けた、熱き闘い、開幕。

国民的作家・池井戸潤が、十余年の歳月と情熱のすべてを注いで描き切った青春群像劇『俺たちの箱根駅伝』。

「もう二度と、こんな小説は書けないでしょう」

池井戸自身がそう語る渾身の一作が、ついにドラマ化。

物語の舞台は、「箱根駅伝」の生中継を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮は、「紅白超えの視聴率を！」と息巻く編成局長から無理難題を押しつけられ頭を抱えていた。

“失敗は許されない”国民的生中継の裏側で、次々と降りかかる不測の事態を前に決断を迫られていく。

ディレクターの宮本菜月もまた、初めての大役に応えようとするあまり、周囲と衝突。

チームの足並みが乱れる中、果たして、選手たちの最高の走りを届けることはできるのか--

一方、駅伝関係者の間では、古豪・明誠学院大学の新監督に、突如、サラリーマンの甲斐真人が就任したことで波紋が広がっていた。

監督経験ゼロという異色の経歴。

甲斐の型破りな指導は、陸上競技部員たちの間に不安と反発を生んでいく。

1987年以来、箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが、主催・関東学生陸上競技連盟の全面協力を得て贈る、前人未踏の映像プロジェクト。

改革か、それとも信念か。

選手たちの“今”を伝えるべく箱根中継に心血を注ぐテレビ中継スタッフたち。

そして、どん底からの逆転を狙う崖っぷちランナーと新人監督。

希望のたすきを、未来につなげることはできるのか。

箱根にすべてをかける者たちの熱き闘いが、いま始まる。

逆境に立ち向かう、すべての人へ--

■あらすじ

『箱根駅伝』。その本選出場をかけた運命の予選大会。注目は、2年連続で本選出場を逃し、3年ぶりの“箱根駅伝復帰”を目指す古豪・明誠学院大学。ケガから復帰した4年生エースが本来の力を発揮できさえすれば、本選出場はほぼ確実-- そう誰もが考えていた。しかしレース当日、明誠学院の前に立ちはだかったのは、幾度となくチームの夢を打ち砕いてきた「箱根駅伝の魔物」。果たして、明誠学院大学は、再び箱根駅伝本選のスタートラインに立つことはできるのか。

一方、放送まで3カ月を切った『箱根駅伝中継』を担う大日テレビ・スポーツ局。

チーフプロデューサーの徳重亮（大泉 洋）は、編成局長から突きつけられた無理難題に頭を抱えていた。次々と押し寄せる不測の事態の中で、徳重は決断を迫られ責任を背負いながら、放送当日へと突き進んでいく。

持てる力のすべてを振り絞って走る選手たちと、それを一瞬も逃すまいと届けようとするテレビ中継スタッフたち。箱根駅伝にすべてをかける者たちの、熱き闘いの幕が上がる!!

■番組概要

原作：池井戸潤 （文藝春秋）

脚本：鈴木すみれ、松田裕子

演出：猪股隆一、山田信義 ほか

プロデューサー：小田玲奈、藤澤季世子、大井章生、鈴木香織、森 雅弘

協力：一般社団法人 関東学生陸上競技連盟

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

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