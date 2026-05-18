株価指数先物【昼】 キオクシアのインパクト限られショートを誘う 株価指数先物【昼】 キオクシアのインパクト限られショートを誘う

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日経225先物は11時30分時点、前日比1150円安の6万0890円（-1.85％）前後で推移。寄り付きは6万1660円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万1825円）を下回る形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き時につけた6万1820円を高値に下へのバイアスが強まり、中盤にかけて節目の6万1000円を割り込むと、6万0420円まで下落幅を広げる場面もみられた。終盤にかけてやや下げ渋る動きとなり、6万0900円辺りでの推移となっている。



決算内容が評価されたキオクシアホールディングス<285A>［東証P］がストップ高をつけており、日経平均株価を160円ほど支える形となった。ただ、ファーストリテイリング<9983>［東証P］、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］、アドバンテスト<6857>［東証P］、東京エレクトロン<8035>［東証P］の4銘柄で日経平均株価を400円強押し下げたほか、東証プライムの73％が下落しており、キオクシアのインパクトは限られた。



日経225先物は6万0420円まで売られ、25日移動平均線（5万9880円）が射程に入ってきた。ただ、短期的なショートの影響も大きいと考えられ、後場はショートカバーを意識させそうである。



NT倍率は先物中心限月で15.87倍（15日は15.98倍）に低下した。一時15.81倍まで下げており、支持線として意識される25日線（15.78倍）に接近してきた。指数インパクトの大きい半導体やAI関連株の弱さが目立つものの、NTショートを巻き戻す形でのリバランスが意識されやすくなるだろう。



株探ニュース