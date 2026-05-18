開催：2026.5.18

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 1 - 10 [ジャイアンツ]

MLBの試合が18日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとジャイアンツが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。

3回表、2番 ルイス・アラエス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ATH 0-1 SF

4回表、7番 マット・チャプマン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 ATH 0-2 SF

5回裏、2番 カルロス・コルテス 4球目を打ってセカンドへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 1-2 SF

8回表、4番 ラファエル・ディバース 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 ATH 1-3 SF、さらにセンターがエラーでジャイアンツ得点 ATH 1-4 SF、6番 ダニエル・スザック 6球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでジャイアンツ得点 ATH 1-5 SF、9番 李政厚 3球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 ATH 1-6 SF、1番 ハリソン・ベーダー 4球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでジャイアンツ得点 ATH 1-10 SF

試合は1対10でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのエイドリアン・ハウザーで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はアスレチックスのジェフリー・スプリングスで、ここまで3勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-18 07:58:19 更新