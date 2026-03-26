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9割が知らないLINEの裏技！大事な情報が「絶対に埋もれない」ノート機能の使い方が便利すぎる LINE専門家ひらい先生が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」が、「【意外と知らない】LINEノート機能の裏技」と題した動画を公開した。LINEでのやり取りにおいて、大切な連絡事項や予定をトークで送信した際、その後の会話やスタンプの連打によって情報が画面外へ流れてしまい、後から見返すのに苦労した経験はないだろうか。動画では、そんな悩みを根本から解決する「ノート機能」の基本と、保存した情報が増えすぎた際にも瞬時に目的のメモを見つけ出せる応用テクニックを紹介している。



動画の冒頭、出演者のひらい先生（平井友裕）は「トークと同じで流れてしまうでしょう」というよくある誤解に対し、トークルーム右上のメニューからアクセスできる「ノート」機能を使えば、掲示板のように情報をストックできると解説。しかし、便利な反面、ノートの作成数が増えると「いろんなノートがたくさんあって探しにくい」という新たな課題が生まれることも指摘した。



そこで同氏が提案したのが、ノートに「目次のような機能」を持たせる裏技だ。具体的な手順は非常にシンプルである。まず、新しいノートを作成する際、本文入力画面で「#（ハッシュタグ）」記号を入力し、「#旅行予定」や「#テスト」といった任意のキーワードを記述する。正しく入力されると文字色が青く変化し、タグとして認識される。この状態で「投稿」を行う。



また、既に作成済みのノートであっても、各投稿の右上にあるメニューから「編集」を選択し、後からハッシュタグを追記することが可能だ。こうして関連する複数のノートに共通のハッシュタグを付けておくことがポイントとなる。



動画の後半では、実際に「#旅行予定」というタグが付けられた複数の投稿が、タイムライン上でどのように機能するかを実演。投稿内の青くなったハッシュタグをタップすると、そのタグが含まれるノートだけが抽出され、一覧で表示された。写真付きの投稿やテキストメモが混在していても、この検索機能を使えば一発で絞り込むことができる。



このハッシュタグ機能を活用すれば、家族間の大事な共有事項や、プロジェクトごとのメモが他の投稿に埋もれる心配はなくなる。必要な情報へ即座にアクセスできる環境を整えることで、LINEでの情報管理がより快適になるだろう。