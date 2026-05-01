◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。３試合ぶり８号に期待がかかる。先発マウンドには佐々木朗希投手（２４）が上がり、今季２勝目をかける。試合前には花巻東高の先輩でエンゼルス・菊池雄星投手と再会すると帽子を取ってあいさつ。約１０分間、談笑するなどリラックスした様子を見せた。菊池は左肩炎症のため負傷者リスト（ＩＬ）に入っている。

花巻東高OBの２人は３月のワールドベースボールクラシックで共闘しており、その時以来の再会となった。

大谷は前日１６日（同１７日）の同戦で、２本の長打を放って今季最多５打点をマークするなど４打数２安打、２四球、１盗塁の活躍を見せた。古巣との試合で気を吐き、「エンゼルスファンもそうですし、ドジャースファンも、所属した２つのチームのファンの方々の前でプレーできるのは僕にとっては特別なことなので、そこでいいパフォーマンスができるのは特別なことだと思っています」と振り返っていた。

チームは１０安打で今季最多１５得点を奪って４連勝で、貯金を「１０」。この日は佐々木が先発する。