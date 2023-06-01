櫻坂46森田ひかる、「Lonesome rabbit」センターに決定 ”坂道初”両A面シングル2作でセンター【フォーメーションあり】
アイドルグループ・櫻坂46が、6月11日にリリースする15thシングル「Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?」の収録曲「Lonesome rabbit」のフォーメーションが、17日深夜放送のテレビ東京『そこ曲がったら、櫻坂？』で発表された。センターは、二期生の森田ひかるがセンターを務める。
【ライブ写真49点】新国立で圧倒的なライブを披露した櫻坂46
森田は、11thシングル「UDAGAWA GENERATION」以来の表題曲センターとなる。番組内のインタビューで森田は、「みなさんに楽しんでいただけるように今作も精一杯頑張ります」と語った。
なお、森田は坂道グループ初となる両A面シングルのもう一方の楽曲「What's “KAZOKU”?」でもセンターに決定しており、両A面シングル2作でセンターを務める。
■櫻坂46・15thシングル「Lonesome rabbit」フォーメーション
3列目：松田里奈、谷口愛季、大園玲、的野美青、中川智尋、村井優、小島凪紗
2列目：藤吉夏鈴、山川宇衣、守屋麗奈、田村保乃、山崎天（崎＝たつさき）、向井純葉
1列目：浅井恋乃未、森田ひかる、山下瞳月
【ライブ写真49点】新国立で圧倒的なライブを披露した櫻坂46
森田は、11thシングル「UDAGAWA GENERATION」以来の表題曲センターとなる。番組内のインタビューで森田は、「みなさんに楽しんでいただけるように今作も精一杯頑張ります」と語った。
■櫻坂46・15thシングル「Lonesome rabbit」フォーメーション
3列目：松田里奈、谷口愛季、大園玲、的野美青、中川智尋、村井優、小島凪紗
2列目：藤吉夏鈴、山川宇衣、守屋麗奈、田村保乃、山崎天（崎＝たつさき）、向井純葉
1列目：浅井恋乃未、森田ひかる、山下瞳月