齋藤飛鳥「16万円」の“高級見せパン”着用にSNS衝撃…流行りの“下着見せファッション”に寄せられる困惑

5月14日、女優・齋藤飛鳥が自身のInstagramを更新。銀座でおこなわれたイベント「Miu Miu Jazz Club 東京」のカクテルレセプションに来場した様子を公開したのだが、披露したコーディネートに、SNSでは衝撃が走っている。

ハイブランド「Miu Miu」が、店舗のリニューアルに合わせて主催した同イベントでは、アンバサダーを務めるIVE・ウォニョンや森星、本田翼らとともに、全身Miu Miuに身を包んだ齋藤も来場。ノースリーブのシャツの上にグレーのトップスを重ね、グレーのラップスカートというシックな出で立ちだった。

「なかでも注目を集めたのが、齋藤さんの腰回りでした。トップスはショート丈で、立ち上がるとお腹がちらっと見える丈感になっているのですが、スカートからは水色の“見せパン”らしき布がちら見え。パンツの紐とみられる部分が横から垂れ下がっていました。ネット上では、このMiu Miuのパンツが16万円する商品であることも特定され、価格帯に驚きの声が寄せられています」（芸能担当記者）

Xでは、パンツの値段に驚く声とともに、昨今流行っている“下着見せファッション”への困惑も続出している。

《紐パンの紐を外に出すのか凄いな…》

《まじでパンツの紐見せるのは意味わからんのだが、もっと意味わからんのは齋藤飛鳥の格好》

K-POPアイドルらの影響で、若者世代を中心に広がっている「下着見せスタイル」。ボディラインを活かした、あくまで健康的な肌見せとして人気を集めているが、世代によっては拒否反応も多い。

「よく見られるのは、アメリカのファッションブランド『カルバン・クライン』のパンツのロゴをボトムからのぞかせるスタイルです。過去には、女優の山本舞香さんが同ブランドのイベントに登場した時、ボトムからパンツのロゴががっつり見えるスタイルを披露し、話題を集めました。

今回は、同じイベントに出席していたIVE・ウォニョンさんも、ボトムからパンツをのぞかせるスタイリングでしたから、ブランド側がこうしたコーデを発信しているのかもしれませんね。ただ、日本でこういった大胆なコーデが受け入れられるには、まだまだ時間がかかりそうです」（芸能担当記者）

ファッションリーダーとしても人気の高い齋藤だけに、少し“早すぎた”のかもしれないが……。