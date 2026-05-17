全裸で倒れた父「苦労かけて申し訳ない」→せん妄から回復した父の“隠された本音”に「心が救われた」【作者に聞く】

全裸で倒れた父「苦労かけて申し訳ない」→せん妄から回復した父の“隠された本音”に「心が救われた」【作者に聞く】