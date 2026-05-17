敵地エンゼルス戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打5打点と大活躍で15-2大勝に貢献した。デーブ・ロバーツ監督は全力疾走を称えた。

大谷は8回の第5打席、2死一、二塁から低めのチェンジアップを右翼線へ運んだ。ボールがフェンス上のネットに当たり、グラウンドを転々とする間に激走。相手守備の中継プレーが乱れる間に、一気にホームへ生還した。

ランニングホームランなら今季8号となるはずだったが、記録は「三塁打＋失策」に。エンゼルスは直後に、エンタイトルツーベースになるのではないかとチャレンジ。ルールではフェンス上のネットはインプレーとなるため判定は覆らなかった。

ロバーツ監督は試合後、「ネットがインプレーになることは認識していたか。あのボールがヒットとして認められないという懸念はありましたか」と問われると、「いや、ここでのグラウンドルールは、何かに当たった場合はインプレーになるので、それは疑問の余地がなかった。彼ら（エンゼルス）が何に対してチャレンジしているのか本当に分からなかった」と話した。

「自分の位置からはよく見えなかったんだ。ずっと奥の右翼線際でファンが妨害したかどうかが分からなかった」と明かした指揮官は、「だから、ランニングホームランみたいなものだと思った。彼（大谷）が全力疾走したのが良かったよね」と激走を称えていた。



（THE ANSWER編集部）