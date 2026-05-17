エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら、長年不倫を続けている“シタ妻”。自身の秘密が夫にバレ、夫の仲間たちにも非難される中で、「夫が死んだ後に備えて息子の新しいお父さんを用意するって、そんなに悪いこと？」と開き直った。

【映像】夫の“反撃”に発狂する美月（桜井日奈子）

5月15日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く、禁断のリベンジ・ラブサスペンスだ。

大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。当初、妻・美月（桜井日奈子）の不倫を受け入れられなかった葵だが、周囲の助けを借りながら、美月が愛人・砂山ケンジ（高橋光臣）のためにクラブで「枕営業」までしながら働いている証拠を押さえ、ついにその事実を美月に突きつけた。

「調べていくうちに、知りたくもない恐ろしいことがどんどん明らかになっていって、心底死にたくなったよ。俺はもう美月のことがわからない。君はいったいどこの誰？」と追及された美月は、「どうしよう……怒られる……ケンちゃんに怒られる……！」と取り乱し始める。美月とケンジの計画は、葵の死亡保険金1億円を総取りすること。その受取人の名義が、全額息子の蓮に書き換えられたことが明かされると、「葵くんのくせに…！子どもの金は親のものなの！私に返せよ！」とつかみかかった。

その流れで突き飛ばされた葵は、壁に体をぶつけて倒れた拍子に吐血してしまう。美月が夫を放置して家を飛び出した後、一人残された5歳の息子・蓮が葵の妹・楓（森日菜美）に電話したことで、病院へ搬送されたのだった。

蓮や楓、葵の会社の同僚・藤野真莉（新川優愛）、後輩の岩崎一樹（庄司浩平）が付き添っている病室に、美月は何食わぬ顔で現れた。「葵くん、まだ起きないの？」と悪びれない様子に、楓が「お兄ちゃんを置き去りにしたって本当なの？」と立ち上がる。しかし美月は「ストレス性胃潰瘍でしょ。あの程度の言い合いの度に倒れられたらこっちが迷惑。ただの夫婦喧嘩に他人が口挟まないで」と一蹴。「散々楓さんに頼っておいてそれはないでしょ」と岩崎が反論するも、美月は「みんなグルだったんだ。私1人陥れるために何人も集まって……必死すぎて笑える」と見下した。

怒りに震える楓が「陥れてなんかない！お兄ちゃんと蓮のために協力してくれてるだけでしょう！」と詰め寄るが、美月は「なんか勘違いしてない？そもそも私って『悪者』？死んだ後に備えて、蓮の新しいお父さん用意するって、そんなに悪いことかな？」と、自身の不倫を歪んだ愛情で正当化して開き直る。さらに「蓮は私といるほうが幸せになれる。だって、私は母親だから。葵くんが死んだ後、蓮を育てるのは母親の役目でしょ？」と言い放った。

蓮が幼心に「パパは死なない！」と訴えるが、美月は「世の中にはね、どうやったって叶わないことがあるの。現実を受け入れて前に進まなきゃ。これからの長い人生、蓮と生きていくのはパパじゃなくて……ママなんだよ」と、葵が眠る横で冷酷に言い聞かせるのだった。