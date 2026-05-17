就職で家を出て離れて暮らすお兄ちゃん。帰省最終日、秋田犬さんたちが玄関でみせた『切なすぎるお見送りの光景』が泣けると話題になっているのです。

胸がギュッと締め付けられる、いじらしく切ない光景は記事執筆時点で114万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：離れて暮らす息子が帰省→最終日、秋田犬たちが寂しがり…切なすぎる『お見送りの光景』】

離れて暮らすお兄ちゃんが帰ってしまう日…

Xアカウント『@kodomo4dog5』に投稿されたのは、大好きなお兄ちゃんとのお別れを惜しむ秋田犬さんたちのお姿。

この日は、就職でご実家を出られたお兄ちゃんの帰省最終日。楽しかった休暇はあっという間に終わってしまい、またご自宅へと戻られる日がやってきてしまったそう。

秋田犬たちの『切なすぎるお見送りの光景』に反響

玄関までお見送りに駆けつけた秋田犬さんたち。お兄ちゃんは、それぞれとの別れを惜しむように順番にふわふわの体を撫で、秋田犬さんたちもそれに応えるように寄り添っていたといいます。

特に吠えるわけでも、無理に追いかけようとするわけでもなく…一時のお別れがきてしまったことを理解しているかのようにただ静かに、でも寂しそうにお見送りをするその後ろ姿はあまりにもいじらしく切ないものだったといいます。

お兄ちゃんが帰省してきた日には、大喜びで抱きつきながら再会を喜んだ場所でもある玄関。同じ場所なのに、言葉はなくともお互いの心を交わしているかのような光景だったそう。

お兄ちゃんと秋田犬さんがみせた家族愛に溢れたその光景は、ママさんはもちろんのこと多くのユーザーに切なさと同時に家族の素晴らしさを届けることとなったのでした。

この投稿には「しっぽ振ってるけど背中が寂しいっていってる」「あぁ、ダメだ（泣）」「みんなの何か察してる感じが」「ワンズの悲しみが伝わってきます」「名残惜しそう」などのコメントが寄せられています。

もふもふで大迫力！秋田犬一家の暮らし

投稿主さんのお宅は、秋田犬の「こゆき」ちゃんと「だいち」くん、そして2匹の間に誕生した「クルミ」ちゃん「カナ」ちゃん「こうたろう」くんの計5匹のと一緒に暮らしている大家族さん。

もふもふで大迫力！可愛いの大渋滞が日々勃発するその暮らしぶりはあまりにも素敵なもの。

家族みんなに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす秋田犬さんたちのお姿は日々秋田犬の魅力を余すことなく届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kodomo4dog5」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。