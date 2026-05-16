◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

ＤｅＮＡは連敗で再び勝率５割に後退。３位・巨人との差は２ゲームに広がった。

３―３で迎えた７回に、今季開幕から中継ぎで１４試合・１４イニング無失点の中川虎大投手が登板。しかし、２本の安打で招いた１死一、三塁からダルベックの投ゴロを本塁に送球も野選に。今季初失点が決勝点となり、初黒星を喫した。

中川虎とチームにとっては不運な打球も多く、試合後の相川亮二監督は「彼に対する信頼が変わることはない」と、静かな口調で振り返った。

だが、中川虎は直球とフォークが主体の投球で、この試合で投げた全２６球も直球が７球、フォークが１９球と２球種のみ。無死一塁から打者・泉口への初球で平山に許した二盗もワンバウンドのフォークだった。

直球の球威やフォークの落差は一級品だが、選択肢が少ないだけに相手が狙いを絞ったり、作戦を立てやすいのも事実。相川監督は「彼だけじゃなくてバッテリーでやるところは、もう一度考えないといけない。それは日々のことなので、良くても悪くてもしっかり振り返って、明日に向かってやるだけ。チームとしても考えなくちゃいけないこと」と、配球や盗塁対策など、バッテリーの共同作業となる部分の改善を求めていた。