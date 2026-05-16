年老いてもまったく威厳を失わない、貫禄たっぷりのボス猫。そんな大物キャラの猫さんを、飼い主のパパさんがおそるおそるツンツンしてみたら……思わず笑ってしまう展開が待っていました。投稿は記事執筆時点で1万回再生を突破。「相変わらず元気でなにより」「歳とるほどボスキャラ感増してて草」といった声があふれています。

【動画：年を取って『狂暴な猫』が落ち着いたかと思ったら…パパがツンツンしてみると→笑ってしまう展開】

凶暴で有名なボス猫の現在

YouTubeアカウント「kokesukepapa」に投稿されたのは、ロシアンブルーのオス猫「すずまろ」さんと、パパさんのじゃれあい（？）の様子です。すずまろさんは家電の上に堂々と寝そべり、下から見上げるパパさんを睨みつけるように見下ろしていたんだとか。

鋭く光る眼光、どっしりとした存在感……パパさんも思わず「貫禄がありすぎます」と声をあげるほど。若い頃はずいぶんとやんちゃだったというすずまろさん。老猫となった今、さすがに落ち着いたのでしょうか？

パパさんのイタズラ開始

おそるおそる人差し指を近づけてみると、すずまろさんは自ら顔を寄せてスリスリ。目を細めてうっとりする姿に、パパさんもほっこり。しかし頭をなでようと手を広げた瞬間、「にゃう！」と噛みつこうとする一幕も。

気を取り直してもう一度、指先を喉元へ近づけてみると……いきなりの『ガブッ』。パパさん、思わず「いたぁ！」と叫んで手を引っ込めることに。それでも懲りないパパさんは三度目のツンツンに挑戦。今度はすずまろさんも落ち着いて、くんくんとにおいを嗅ぐだけ……かと思いきや。

『ボタン遊び』がとどめに…「ごめんなさい！」

気をよくしたパパさん、すずまろさんの首元にある、一ヵ所だけ白くなった被毛に指を押し当ててみたそうです。そしてあろうことか、ゲームコントローラーのボタンに見立てて遊び始めたんだとか……。

その瞬間、すずまろさんが突如ブチ切れ！パパさんの手を鋭い歯でガブガブと追いかけ、立ち上がって飛び降りてくる勢いに、パパさんは悲痛な声で「ごめんなさい！」。痛がるパパさんを見下ろしながら「にゃあう～」と鳴くすずまろさんの声が、また妙にかわいいのでした。

投稿には、「ちっとも丸くなってないじゃないかい！」「見た目と違って鳴き声可愛い」「指じゃなくて顔でツンツンしてほしいなぁ」「お元気で何よりです」「ある程度自由にさせてから牙剥くところ最高」など、すずまろさんへの愛あふれるコメントが続々と寄せられています。

３匹の猫と飼い主さんファミリーの日常を発信しているYouTubeアカウント「kokesukepapa」では、すずまろさんをはじめとする猫たちとご家族の楽し気な日常風景が公開されています。次はどんなボス的展開が待っているのか、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeアカウント「kokesukepapa」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。