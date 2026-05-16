夜のひと笑い・こう、復縁恋人と旅館浴衣ショット公開「雰囲気違って可愛い」「ラブラブなの伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】YouTuber・夜のひと笑いのこうの恋人・ピンちゃんが5月14日、自身のInstagramを更新。YouTuber・夜のひと笑いのいちえ、いちえの恋人のりょう、こうの4人旅行でのショットを公開した。
【写真】登録者数180万人超YouTuber「雰囲気違って可愛い」復縁恋人と旅館浴衣ショット
ピンちゃんは「4人で淡路島の旅館にお泊まり」とつづり旅行中のショットを投稿。こうがピンクの浴衣ピンちゃんが白と黒の浴衣姿で頬を近づけたショットやこうが頬に手でハートをしている姿を披露している。
また「いちえちゃんにドッキリしたり、ビビりまくりの番犬ガオガオしたりお風呂上がりにみんなでアイス食べたりしてほんまに楽しかった〜！！！」「夜ご飯も朝ご飯も美味しかったし最高の4人旅でした」とも記し、浴衣姿の4人のショットも投稿している。
この投稿にファンからは「ラブラブなの伝わってくる」「雰囲気違って可愛い」「ダブルデートかな？」「修学旅行みたいで楽しそう」「2ショット良すぎる」「仲良しで憧れ」などといった反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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◆こう＆ピンちゃん、旅行中ショット
ピンちゃんは「4人で淡路島の旅館にお泊まり」とつづり旅行中のショットを投稿。こうがピンクの浴衣ピンちゃんが白と黒の浴衣姿で頬を近づけたショットやこうが頬に手でハートをしている姿を披露している。
◆こう＆ピンちゃんの2ショットが話題
この投稿にファンからは「ラブラブなの伝わってくる」「雰囲気違って可愛い」「ダブルデートかな？」「修学旅行みたいで楽しそう」「2ショット良すぎる」「仲良しで憧れ」などといった反響が寄せられている。
こうは、2024年12月5日の動画で恋人・ピンちゃんとの破局を報告。2026年1月21日の動画で告白し、復縁。再び交際をスタートさせていた。（modelpress編集部）
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