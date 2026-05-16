8年目のシーズンをトップで終え、最後に掴んだ順位は栄えある3位だ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月15日の第2試合はTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）がトップを獲得。第1試合で勝利した黒沢咲（連盟）とつないで同日2連勝を達成。チームは2022-23シーズン以来となるチーム最高順位の3位で今期を終えた。

【映像】瀬戸熊直樹、今期最終戦で有終のトップ

第1試合は黒沢がEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）から跳満をアガるなど高打点のアガリでトップ。準優勝を現実的な目標としてチームの柱・瀬戸熊が登板した当試合は、東家から瀬戸熊、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、BEAST X・下石戟（協会）、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びで開始した。

東1局、瀬戸熊はダブ東を仕掛けて2900点のアガリ。次局に佐々木に跳満をツモられるが、東2局に満貫ツモで再びトップ争いへと浮上した。

佐々木をかわしてトップに立ったのは東3局1本場。下石から東をポンして6・9索待ちのテンパイ。打点よりもまずライバルの親を落とす、その執念が見られた仕掛けだ。結果は高目のドラ6索が下石から打たれ、東・ドラの2000点（＋300点、供託1000点）が決まった。

南2局は佐々木の親を蹴るべく、5筒をポンしてクイタンへ。この動きが功を奏し、下石からタンヤオ・赤・ドラの3900点でリードを広げた。今期の最終局となった南4局。佐々木が4000点をツモるも、瀬戸熊がトップを守って終了。このアガリでKONAMI麻雀格闘倶楽部がチームポイントでTEAM雷電を上回り準優勝。瀬戸熊はトップを守り切ったものの、TEAM雷電はわずかに届かず3位で今期を終えた。

その後に行われた表彰式では、TEAM雷電・萩原聖人（連盟）がチームを代表してスピーチ。「もしまた来年4人で戦うことがあれば、我々は1つ歳を取ることになります。その時ははたして、我々は老いさらばえているのか、それともさらなる成長を見せられるのか。それはファイナルの舞台で悲願を成就することで、成長をお見せできればと思います…って、瀬戸熊さんが言ってました！」と語り会場を沸かせた。これはあくまで萩原の機転であり、瀬戸熊の言葉ではないものの、込められた思いは同じはずだ。

参加チームが増えつつある中で、直近4シーズンで3度のファイナル進出を果たしたTEAM雷電。4人のチームワークでたどり着いた3位という結果に、ファンからは「来年は優勝だ！！」「応援するよー!」「雷電ありがとう」と熱烈なエールが集まっていた。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）3万6400点／＋56.4

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3万2400点／＋12.4

3着 EX風林火山・勝又健志（連盟）1万9400点／▲20.6

4着 BEAST X・下石戟（協会）1万1800点／▲48.2

【5月15日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋268.8（16/16）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋124.7（16/16）

3位 TEAM雷電 ＋122.1（16/16）

4位 BEAST X ＋92.7（16/16）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

