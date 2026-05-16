― ダウは537ドル安と反落、米金利上昇や原油高を警戒する売り優勢 ―

ＮＹダウ 　　　49526.17 ( -537.29 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7408.50 ( -92.74 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26225.15 ( -410.07 )
米10年債利回り　　4.592 ( +0.110 )

ＮＹ(WTI)原油　　105.42 ( +4.25 )
ＮＹ金 　　　　　4561.9 ( -123.4 )
ＶＩＸ指数　　　　18.43 ( +1.17 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　61825 ( -215 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　61840 ( -200 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース