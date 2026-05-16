ももクロ・佐々木彩夏、“無敵の多幸感ボディ” 「細くなきゃダメ」にとらわれない理想のパーツケア法
ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が、21日発売の美容雑誌『VOCE』7月号（講談社）に登場。“無敵の多幸感ボディ”を披露する。
【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏
企画のテーマは、露出が増える夏に向けて最も気になる「二の腕と背中」。自分ではケアしにくいこのパーツをどう攻略するか、佐々木のほか、モデル、セラピスト、ヘアメイクなどボディケアのプロたちが集結し、全6ページにわたって徹底解説。たった3日で変化を実感できる（秘）テクで、全方位どこから見ても美しいシルエットを作る正解を導き出す。
撮影が行われたのは4月中旬。まだ肌寒さが残る時期だったが、佐々木は夏の日差しを感じさせるようなハッピーオーラ全開で登場。シャッターが切られるたびに「夏っぽい〜！」「かわいすぎる！」とスタジオ中で歓声が。“あーりんパワー”に包まれた、多幸感たっぷりのビジュアルとなった。
美しさの秘けつは「いろいろやってます！」と等身大のこだわりを告白。「細くなきゃダメ」にとらわれない理想のパーツケアを聞いた。ライブ前にはメンバー同士でストレッチを行ったり、発声も良くなるというリンパマッサージを取り入れたりと、アイドルならではのケア法も。愛用中の私物コスメも紹介している。
なお、同号の表紙は、通常版とSpecial EditionはTOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU、Special Edition増刊は俳優の上坂樹里が飾る。
【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏
企画のテーマは、露出が増える夏に向けて最も気になる「二の腕と背中」。自分ではケアしにくいこのパーツをどう攻略するか、佐々木のほか、モデル、セラピスト、ヘアメイクなどボディケアのプロたちが集結し、全6ページにわたって徹底解説。たった3日で変化を実感できる（秘）テクで、全方位どこから見ても美しいシルエットを作る正解を導き出す。
美しさの秘けつは「いろいろやってます！」と等身大のこだわりを告白。「細くなきゃダメ」にとらわれない理想のパーツケアを聞いた。ライブ前にはメンバー同士でストレッチを行ったり、発声も良くなるというリンパマッサージを取り入れたりと、アイドルならではのケア法も。愛用中の私物コスメも紹介している。
なお、同号の表紙は、通常版とSpecial EditionはTOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU、Special Edition増刊は俳優の上坂樹里が飾る。