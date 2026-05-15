俳優・楽駆やアバンギャルディも登場 ジョイフル50周年の創業祭メニュー「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」を試食
ファミリーレストラン 「ジョイフル」 を展開する株式会社ジョイフル は、5月14日(木）「創業50周年「ジョイフルパーパス」策定記念発表会 」を開催。当日は、新ユニフォームを着用した大分出身の俳優・楽駆（らいく）さんやダンス集団「アバンギャルディ」によるパフォーマンスも行われました。
■ジョイフル50周年の創業祭メニュー「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」を試食
発表会では、まず50周年の創業祭メニューである「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」を、アバンギャルディと楽駆さんが試食。
■アバンギャルディはパフォーマンスも披露！
バブリーダンスの振付師・akaneがプロデュースする、16名で結成されたダンスチーム・アバンギャルディ。発表会でもパフォーマンスを披露し、圧倒的なシンクロ率と独自の世界観で盛り上げました。
■ジョイフル新ユニフォーム
ジョイフルは新ユニフォームも発表。発表会では、ゲストの楽駆さんらも着用していました。より働きやすく、親しみやすい装いを目指したということで、清潔さの中に明るさや楽しさを感じさせる頼感と躍動感のあるデザインです。
5月20日に創業50周年を迎えるジョイフルは、同日朝9:00より全店一斉に「創業祭」特別メニューを期間限定で販売。発表会で登場した「十勝若牛100％ダブルハンバーグ」のほか、創業当時の味をアレンジしたボリューミーな鉄板焼肉など創業祭ならではの特別メニューが登場します。