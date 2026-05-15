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「学校に行かない」と言われた朝、親がやりがちなNG対応とは？意外と知らない声かけの正解

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【学校行かない】起こし方が原因？ 親がやりがちなNG対応を解説」と題した動画を公開した。動画では、新学期に子どもから「学校に行かない」と言われた際の正しい対応法について、親が持つべき視点や具体的な声かけのタイミングを解説している。



新学期の初日などに、子どもが「学校に行かない」と布団から出ない場合、無理に起こすべきか悩む親は多い。道山氏は、親の対応として「起こすかどうかよりも、子どもに学校に行きたいという気持ちがあるかどうかがすべてだ」と指摘する。意欲がない状態で無理に起こしても、結局は登校できず無駄になってしまうという。



「行きたい」という気持ちを育むためのポイントは2つある。1つ目は、親からの愛情を適切に伝えて子どもの心にある「愛情バロメーター」を上げること。2つ目は、学校での不安や人間関係のトラブルを事前に解消しておくことだ。これらを春休みなどの段階で解決しておくことで、新学期からスムーズに登校しやすくなる。



また、朝の段階で「学校に行かないの？」と問いかけることの是非についても言及した。自分の意思をはっきり言える気質の子どもであれば聞いて構わないが、自分の思いを口に出せないタイプにとっては、聞かれること自体がプレッシャーとなり、かえってストレスを抱えてしまう。道山氏は、「基本的にはどちらのタイプであっても、前日の夜に『明日起こした方がいい？』と聞いておくのがおすすめだ」と具体的な解決策を提示した。



新年度は誰もが情緒不安定になりやすい時期であり、無理に行かせることで学校へのマイナスイメージが定着してしまうリスクがある。子どもの不安を優しく聞き出し、家庭で解決できない悩みは学校の先生と連携してサポートしていく姿勢が、行き渋りを乗り越えるための重要な鍵となる。