15日（金）は全国的に晴れているところが多く、真夏日となっているところも。これまでの1日の天気を振り返ります。

■広く安定した晴天に

今週は上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定となり、連日あちこちで激しい雨や雷雨となりました。15日（金）はその寒気が退き、広い範囲で安定して晴れています。このあと夜にかけても、ほとんどのところで急な雨や雷雨はないでしょう。ただ、九州南部〜伊豆諸島付近には小さな雨雲が点在していて、雷を観測しているところもあります。また、先島諸島周辺には、梅雨前線に伴う雨雲が広がります。九州南部や伊豆諸島、先島諸島では、急な強い雨や雷雨にお気をつけください。

■北海道オホーツク海側は30℃に迫る真夏並みの暑さ

15日（金）は北海道にも暖気が流れ込み、気温が上がっています。特にオホーツク海側はフェーン現象の影響もあり、30℃近い暑さになったところもありました。美幌では14日（木）の最高気温は13.7℃でしたが、15日（金）は29.6℃を記録しています。また、朝との気温差は25℃以上となっているところもあります。日ごとの寒暖差に加え、1日の寒暖差も大きくなっていて、体調管理に注意が必要です。

【15日（金）北海道各地の最低気温→最高気温】（午後3時まで）

美幌 2.8℃→29.6℃

津別 4.8℃→29.5℃

女満別 4.0℃→29.4℃

北見 4.1℃→29.3℃

■九州や中国地方では真夏日に

全国で一番気温が上がったのは熊本・鹿北で31.6℃。そのほか、福岡・太宰府、大分・日田など九州各地で真夏日となっています。また、広島・加計で31.5℃、岡山・久世でも31.0℃など中国地方でも今年初めての真夏日となったところがありました。一方、東京は23.8℃と、この時期らしい気温で過ごしやすくなりました。

【15日（金）午後3時までの最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 21.1℃（＋2 6月上旬）

仙台 22.6℃（＋6 6月中旬）

新潟 20.3℃（＋1 平年並み）

東京 23.8℃（-2 平年並み）

名古屋 26.8℃（-2 6月上旬）

大阪 29.2℃（＋1 6月下旬）

広島 29.7℃（＋2 7月上旬）

福岡 26.6℃（＋1 6月上旬）

佐賀 30.9℃（＋1 7月中旬）

熊本 30.8℃（＋1 7月上旬）

鹿児島 28.3℃（±0 6月下旬）

那覇 26.4℃（±0 5月上旬）

週末は一段と暑くなり、特に17日（日）は真夏日が続出する見込みです。まだ暑さに慣れていない時期ですので、無理をせず、こまめに水分補給をしてお過ごしください。

気象予報士 敷波美保