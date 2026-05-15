国内線は「新運賃」適用

ANA（全日空）が2026年5月17日まで、航空券のタイムセールを実施しています。対象は国内、国際の両方です。

【原油高でも安い！これが「ANAセール」の全貌です】

国内線航空券タイムセールの対象搭乗期間は2026年6月1日から9月30日までで、対象路線は全国に及びます。たとえば羽田〜新千歳線は片道1万1120円から、那覇〜石垣は片道5720円からとなっています。なおこのキャンペーン運賃では5月19日から開始される新たな国内線運賃が適用されるため、事前座席指定は不可（24時間前から可）となっています。

国際線航空券タイムセールの対象搭乗期間は2026年6月1日から2027年3月31日までの路線ごとに定められた期間となります。たとえばハワイ線のエコノミークラスは2026年7月1日から2027年3月31日まで搭乗分を対象に往復12万5800円から、バンコク線のエコノミークラスは2026年6月1日から2027年3月31日まで搭乗分を対象に往復6万7500円からとなります。これらは中東情勢などを背景に5月発券分から大幅に高額になったことで話題となった「燃油サーチャージ」込みの金額です。