開催：2026.5.15

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 1 - 3 [フィリーズ]

MLBの試合が15日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとフィリーズが対戦した。

Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。

8回表、2番 カイル・シュワバー 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 BOS 0-2 PHI、8番 ブライソン・ストット 4球目を打ってサードへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 BOS 0-3 PHI

8回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-3 PHI

試合は1対3でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのブラッド・ケラーで、ここまで2勝1敗3S。負け投手はRソックスのロバート・サマニエゴで、ここまで0勝1敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、1勝1敗7Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で0打数、0安打、0打点、打率は.274となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 10:50:35 更新