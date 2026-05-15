村上が2回に好守を見せた

【MLB】Wソックス ー ロイヤルズ（日本時間15日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が14日（日本時間15日）、本拠地でロイヤルズ戦に「3番・一塁」で出場。2回の守備で、一塁カメラマン席に入りそうなファウルボールを好捕した。解説からも「good job」と称賛の声が上がった。

2回無死一塁の場面で、8番のコリンズが放った打球は一塁ファウルゾーンへの飛球となった。カメラマン席に入りそうな打球だったが、村上が追いかけ左手を伸ばしてキャッチ。

目線にカメラマン席が入り、距離感も難しい中での好守。この守備にホワイトソックス地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」の解説を務め、1980年のサイ・ヤング賞投手でもあるスティーブ・ストーン氏は「ボールを失わなかったムネ、good jobです。自分の立ち位置を目で確認してから（キャッチしました）。（キャッチ）するだけのスペースがありました」と称賛した。

さらに実況のジョン・シュリフェン氏は「打席での活躍に注目が集まっていますが、三塁から一塁にコンバートしたので、守備（練習）に多くの時間を費やしています」と評価。続けて解説のストーン氏も「最も簡単なコンバートではありませんよ。なぜなら三塁手ではなかった、多くの責任を一塁で担うことになります。シーズン開幕からきょうまで随分と成長しました」と拍手を送った。

試合前時点で、村上は42試合に出場し打率.228（149打数34安打）、15本塁打、29打点、OPS.900の成績。本塁打はリーグ2位、打点はリーグ3位タイとなっていた。（Full-Count編集部）