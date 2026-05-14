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あっ、これ「買い」なヤツだ。

腕時計だけでなく、スマホの通知を確認したり、エクササイズや睡眠をチェックしたりと、自分のコンディションを可視化してくれるのがスマートウォッチのいいところ。

でも、多機能な分お高いんでしょ？

と思われるかもしれませんが、実は安い選択肢だって結構あります。中でもシャオミのコレとかコスパちょっとぶっ壊れてる感じ。

Xiaomi Smart Band 10 5,930円 Amazonで見る PR PR

「Xiaomi Smart Band 10」です。

元値6,680円なんですが、今Amazon見たら、11％OFFで5,9830円になっていました。めっちゃ安いの！

スリムデザインながら見やすい画面＆最大21日のロングライフ

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画面サイズは1.72インチ。縦長タイプなのが特徴ですね。

細身なお陰で、装着していても邪魔になりにくいのがポイント。スマートウォッチの自己主張する画面が苦手な人にもよいチョイスだと思います。これなら装着したままの睡眠もイケるとおもう！

また、こんな小さなボディながらもバッテリー駆動時間も優秀なんです。

標準モードで最大21日間持ちますし、さまざまなセンサーを同時に動かす高負荷モードでも8日間と、実に1週間は充電を考えなくていいのは最高じゃないですか？ こういうラクできるところがダイレクトに継続力につながってくるんですよね。

さまざまなスポーツ、健康管理に役立ちます

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センサーも多機能で、さまざまなエクササイズに対応。5ATM（5気圧防水）の防水性能があるので、軽めのプール運動などもOKですね。

さらに、24時間の心拍数モニタリングや血中酸素飽和度モニタリング、さらにはストレス、睡眠、女性の健康トラッキング（月経周期を追跡および予測）などにも対応しています。

着けてるだけで自分のコンディションを可視化してくれるので、まずはここからスマート健康管理、始めてみませんか？

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