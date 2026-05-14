ブルージェイズ・岡本和真が攻守でチームをもり立て連敗脱出に貢献　ファウルボールを追って頭に直撃する場面も

◆トロント・ブルージェイズ 5x - 3 タンパベイ・レイズ 13日（日本時間14日午前8時7分試合開始、ロジャーズ・センター）

メジャーリーグ、ブルージェイズの岡本和真選手（29）が、攻守でチームをもり立てるプレーで連敗脱出に貢献です。

4番・サードで出場した岡本和真選手。

1点を追う8回ウラ、満塁のチャンスでレフトへ鋭い当たりを放ちます。

ヒットにはなりませんでしたが、犠牲フライには十分。

同点に追いつきます。

この日の岡本選手は守備でも魅せました。

3塁線を襲う当たりに横っ飛び。

素早い反応でヒットを許しません。

このファインプレーに、チームメートも「お前、やるじゃないか！」と、笑顔。

これには岡本選手もニヤリ。

これだけで終わらないのが岡本選手。

ファウルゾーンへの当たりを追った場面では、ネット際で果敢にジャンプも…よく見てみると、ボールは岡本選手の頭を直撃！

好プレーも珍プレーもありの愛すべき選手です。

チームは、延長10回に逆転満塁ホームランで劇的なサヨナラ勝ち。

連敗を3で止めています。