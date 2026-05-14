ブルージェイズ・岡本和真が攻守でチームをもり立て連敗脱出に貢献 ファウルボールを追って頭に直撃する場面も
◆トロント・ブルージェイズ 5x - 3 タンパベイ・レイズ 13日（日本時間14日午前8時7分試合開始、ロジャーズ・センター）
メジャーリーグ、ブルージェイズの岡本和真選手（29）が、攻守でチームをもり立てるプレーで連敗脱出に貢献です。
4番・サードで出場した岡本和真選手。
1点を追う8回ウラ、満塁のチャンスでレフトへ鋭い当たりを放ちます。
ヒットにはなりませんでしたが、犠牲フライには十分。
同点に追いつきます。
この日の岡本選手は守備でも魅せました。
3塁線を襲う当たりに横っ飛び。
素早い反応でヒットを許しません。
このファインプレーに、チームメートも「お前、やるじゃないか！」と、笑顔。
これには岡本選手もニヤリ。
これだけで終わらないのが岡本選手。
ファウルゾーンへの当たりを追った場面では、ネット際で果敢にジャンプも…よく見てみると、ボールは岡本選手の頭を直撃！
好プレーも珍プレーもありの愛すべき選手です。
チームは、延長10回に逆転満塁ホームランで劇的なサヨナラ勝ち。
連敗を3で止めています。