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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「居酒屋はもう、行かない。ささみで無限ユッケ」と題した動画を公開しました。火を使わず電子レンジだけで完結する、安くて簡単で本格的なおつまみレシピを紹介しています。



調理の第一歩は、約300gのささみを細めにカットするところから始まります。酒大さじ1を揉み込み、片栗粉大さじ1でコーティングすることで、パサつきゼロのしっとりとしたお肉に仕上がります。耐熱容器に移してふんわりとラップをかけたら、あとは電子レンジ（600Wで4分）にお任せ。



加熱後はそのまま余熱で5分放置し、固まっている部分をほぐしながら全体を混ぜ合わせます。味の決め手となる調味料は、焼肉のタレ大さじ2、コチュジャン小さじ1、ごま油小さじ1の3つだけ。最後にねぎと卵黄をトッピングし、とろりとした卵黄を絡めて実食すると、「ピリ辛でお酒が進む旨さ！」と絶賛。「安くて、簡単で、旨い」と大満足の様子を見せました。



今夜の晩酌のお供や、手軽にもう一品追加したい時に、このレシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ささみ 約300g

・酒 大さじ1

・片栗粉 大さじ1

・焼肉のタレ 大さじ2

・コチュジャン 小さじ1

・ごま油 小さじ1

・ねぎ 適量

・卵黄 1個

・いりごま（お好みで）



［作り方］

1. ささみを半分に切り、細めにカットする。

2. ささみに酒を加え、よく揉み込む。

3. 片栗粉を加え、全体をコーティングするように揉み込む。

4. 耐熱容器に移し、ふんわりとラップをする。

5. 電子レンジ（600Wで4分、または500Wで4分50秒）で加熱する。

6. 加熱後、ラップをしたまま余熱で5分放置する。

7. 固まっているところをほぐし、全体を混ぜ合わせる。

8. 焼肉のタレ、コチュジャン、ごま油を加え、よく和える。

9. ねぎを散らし、中央に卵黄を乗せて完成。お好みでいりごまをトッピングする。