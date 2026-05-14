【悲報】日本の会社、100人中94人がやる気ないです。
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社労士のたかこ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【真実】優秀な社員から辞めていく会社の社長が、必ず口にしている一言」を公開した。動画では、日本の社員のやる気が世界最低レベルである現状と、エンゲージメントを低下させる組織の構造問題について、鋭い視点で語っている。
動画の冒頭、たかこ先生は日本社員の仕事に対する前向きな関与度である「エンゲージメント」が世界平均20%に対してわずか8%しかないと指摘。社員の9割以上が仕事に無頓着になっている背景には、共通する特徴があると語る。
具体的には、「頑張っても評価されない」「何のための仕事か見えていない」「管理職が育成できていない」「意見を出しても変わらない」という4点を挙げた。特に評価基準が曖昧な環境では、「とりあえず怒られないこと」「目立たないことが正解になる」と述べ、これが指示待ち社員を量産する構造の罠だと断じた。
改善策として、たかこ先生は精神論ではなく具体的な仕組みの見直しを提言する。「期待と役割の明確化」や「上司との接点の質」の向上を挙げ、さらに「意見が反映される仕組み」の重要性を強調した。月1回の1on1面談では、単なる業務報告ではなく、「仕事で何がやりにくいと感じる？」「頑張っても報われないと感じることってある？」など、不満や違和感といった阻害要因を聞き出すべきだと語る。
最後に、こうした低エンゲージメントを放置すれば、優秀な人材の離職や組織の衰退だけでなく、残った社員も最低限の仕事しかやらない「静かな退職」と呼ばれる状態に陥ると警告。「組織の崩壊につながる」と述べ、経営陣に対して、社員が成長と前進を実感できる設計への意識転換を強く求めて動画を締めくくった。
動画の冒頭、たかこ先生は日本社員の仕事に対する前向きな関与度である「エンゲージメント」が世界平均20%に対してわずか8%しかないと指摘。社員の9割以上が仕事に無頓着になっている背景には、共通する特徴があると語る。
具体的には、「頑張っても評価されない」「何のための仕事か見えていない」「管理職が育成できていない」「意見を出しても変わらない」という4点を挙げた。特に評価基準が曖昧な環境では、「とりあえず怒られないこと」「目立たないことが正解になる」と述べ、これが指示待ち社員を量産する構造の罠だと断じた。
改善策として、たかこ先生は精神論ではなく具体的な仕組みの見直しを提言する。「期待と役割の明確化」や「上司との接点の質」の向上を挙げ、さらに「意見が反映される仕組み」の重要性を強調した。月1回の1on1面談では、単なる業務報告ではなく、「仕事で何がやりにくいと感じる？」「頑張っても報われないと感じることってある？」など、不満や違和感といった阻害要因を聞き出すべきだと語る。
最後に、こうした低エンゲージメントを放置すれば、優秀な人材の離職や組織の衰退だけでなく、残った社員も最低限の仕事しかやらない「静かな退職」と呼ばれる状態に陥ると警告。「組織の崩壊につながる」と述べ、経営陣に対して、社員が成長と前進を実感できる設計への意識転換を強く求めて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。 助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織＝「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます！』（KADOKAWA）も好評発売中。