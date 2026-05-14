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「グロい現実を知ってもらう」元刑事と元レスキュー隊員が明かす、大災害や事件で命を守るための“正常性バイアスの壊し方”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」が、「安達結希君事件からの学び【レスキューハウス・タイチョー＆元刑事が対談】防災×防犯、“助からない人”の共通点」と題した動画を公開した。動画では、治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏とレスキューハウスのタイチョー氏が対談し、「正常性バイアスは悪魔」と語るなど、災害や事件の現場における人間の心理と命を守る行動について深く掘り下げている。



話題が4月に発生した青森県沖の地震に及ぶと、タイチョー氏は人間が危険を無意識に排除してしまう心理「正常性バイアス」に言及。このバイアスを「悪魔」と表現し、それを壊す唯一の方法は「グロい現実を知ってもらうこと」だと真剣な表情で訴えた。小比類巻氏も阪神・淡路大震災の復興支援で直面した「筆舌に尽くしがたい地獄」を振り返り、リアルな悲劇を知っておく必要性に強く共感を示した。



さらにトークは、災害時や事件時にSNSで拡散されるデマ情報との向き合い方へと展開。タイチョー氏は出所不明の情報を「正義感を前に出した煙」と表現し、自身は気象庁などの政府機関や実名発信の情報しか信じないという徹底したスタンスを明かした。小比類巻氏は安達結希君の事件で流れた噂を例に挙げ、元刑事の視点から捜査のリアルを解説。不安から自己を納得させるためにデマに飛びついてしまう大衆心理を紐解き、専門機関の情報を一つ一つ精査することが「事実を知る近道」だと説いた。



動画全体を通して、人命救助や犯罪捜査の最前線で過酷な現実と向き合ってきた2人ならではの、重みのある言葉が次々と飛び出している。未曾有の災害や予期せぬ事件から命を守るためには、正常性バイアスを打ち破り、正しい情報をもとに現実を直視する勇気が必要不可欠だと改めて気付かされる内容となっている。