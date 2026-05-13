ソニーは、ズーム全域で開放F4.5を実現した望遠ズームレンズ「FE 100-400mm F4.5 GM OSS」を6月5日（金）に発売する。市場推定価格は73万円前後。

2017年7月発売の「FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS」と同じ焦点域ながら、ズーム全域で開放F4.5を実現。望遠端が400mmに達するズームレンズとしては珍しい仕様であり、「ズーミングしてもシャッター速度を変えたくない」というニーズに応える。

画質面では、超高度非球面XA（extreme aspherical）レンズ1枚、スーパーED（特殊低分散）ガラス2枚、ED（特殊低分散）ガラス3枚に加え、ED XA（特殊低分散超高度非球面）レンズを新たに採用した。

ED系のレンズが色収差などを抑える一方、ED XAレンズとXAレンズは輪線ボケを最小限に抑えつつ、なめらかで柔らかいボケを実現するという。

レンズ全面に均一な薄膜を施す独自の「ナノARコーティングII」も採用する。

1.4倍および2倍のテレコンバーター（SEL14TC、SEL20TC）も使用可能。

2倍テレコンバーター使用時の望遠側の焦点距離は、最大で800mm、APS-Cクロップ時には1,200mm相当となる。開放F値はともにF9だが、F値可変の「FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS」でのF11よりも明るい値となっている。

AF駆動用として、4機のXD（extreme dynamic）リニアモーターを搭載。フローティングフォーカス機構の採用とも合わせ、従来比で約3倍のAF高速化を実現したという。フォーカス追随能力も最大50%向上したとする。

ズーミングによる全長変化がないインナーズーム構造を採用。さらに質量も1,840gに抑えたことで、手持ちでも快適に撮影できるとしている。名称のOSSが示す通り、レンズ内手ブレ補正機構も備えている。

レンズの前方に「ファンクションリング」を搭載した。ボディ側の機能を割り当てられるもので、例えばフルサイズとAPS-Cの切り替えをここに割り当て、シーンにあわせて切り替えるなどの使い方が考えられる。

その他、フォーカスホールドボタン×4や、回転トルクを変えるスイッチなども装備している。

40.5mmの差込式フィルター枠が付属するほか、差込式円偏光フィルター「VF-DCPL1」（5万5,000円）も利用できる。なお、レンズ前面にも95mmのフィルターを装着可能。