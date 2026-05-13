高知が交通事故を報告「回避操作を行ったものの…」
高知ユナイテッドSCは13日、アカデミースタッフによる交通事故を発表した。
公式サイトによると、事故が起きたのは11日の13時30分頃で、場所は高知市五台山。クラブは「アカデミースタッフが運転する車両が、右折待ちによる停車中の前方車両への確認の遅れにより、回避操作を行ったものの接触し、追突する事故が発生しました」と報告している。
続けて「事故発生後、速やかに警察・関係各所に連絡をして対応を行なっております」と伝え、「今回の件につきましてご報告させていただくとともに、事故再発防止に向け、改めてクラブ全体で安全運転の取り組みを徹底いたします」と表明した。
公式サイトによると、事故が起きたのは11日の13時30分頃で、場所は高知市五台山。クラブは「アカデミースタッフが運転する車両が、右折待ちによる停車中の前方車両への確認の遅れにより、回避操作を行ったものの接触し、追突する事故が発生しました」と報告している。
続けて「事故発生後、速やかに警察・関係各所に連絡をして対応を行なっております」と伝え、「今回の件につきましてご報告させていただくとともに、事故再発防止に向け、改めてクラブ全体で安全運転の取り組みを徹底いたします」と表明した。