KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL 2」を実写映画化した『リターン・トゥ・サイレントヒル』がPrime Videoで５月15日(金)より独占配信。クリーチャーたちの姿を捉えた４種のアザービジュアルが解禁された。

亡き妻から助けを求める手紙が届き、かつて二人で過ごした町“サイレントヒル”を訪れるジェイムズ。彼は様相が一変したその町で、命を脅かすクリーチャーたちに遭遇することになる。

アザービジュアルは、サイレントヒルを徘徊する“ライイングフィギュア”、角錐状の巨大な三角頭を被った人型モンスター“三角頭（ピラミッドヘッド）”、看護婦に似た姿で群れをなす“バブルヘッドナース”、そして天井を這うクモのようなクリーチャーの姿を採用している。

本作を手掛けたのは、映画版第１弾『サイレントヒル』(2006)のクリストフ・ガンズ監督。20年ぶりのシリーズ復帰となる。

『リターン・トゥ・サイレントヒル』

2026年５月15日(金) Prime Video にて独占配信