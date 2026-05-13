福島県郡山市の磐越自動車道で部活動の遠征バスがガードレールに突っ込み、高校生１８人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）（新潟県胎内市）が、ハンドルを切るなど衝突回避行動を取っていなかったとみられることが、捜査関係者への取材で分かった。

男の最近の体調に異変があったと指摘する人もおり、福島県警は正常な運転が可能だったのか捜査している。

事故は６日午前７時４０分頃、緩い右カーブで発生。バスは道路左側のガードレールに突っ込み、私立北越高校（新潟市）男子ソフトテニス部の男子生徒（１７）（３年）が死亡、生徒１７人が重軽傷を負った。

男は調べに「カーブを曲がりきれなかった」と説明したが、捜査関係者によると、実際はカーブに沿って走行しておらず、ガードレールに向かって直進。現場に目立ったブレーキ痕はなく、衝突後も２０〜３０メートル走行してガードレールが車体に突き刺さった。

男はこの数か月間に交通事故を数回起こし、体調の異変を証言する人が複数いる。今回の事故数日前に胎内市でタクシーに乗せた運転手は「傘をつえのようにつき、歩くのがつらそうだった」と証言。徒歩５分ほどの居酒屋にもタクシーで通っており、別の運転手は「乗り降りも大変そうで、運転できる状態ではなかった」と語った。