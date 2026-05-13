8日のロッテ戦で1点を追う2死三塁から狙った

パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル「月曜日もパテレ行き」に金子侑司氏が11日に出演。今週の“イケメンプレー”を選出した。今年から始動した新コーナー「変態とイケメン」。現役時代、華のあるプレーで幾度となくファンを沸かせた金子氏は、10日のロッテ戦でホームスチールを披露したソフトバンク・周東佑京内野手を挙げた。

「やっぱり足速い人かっこいいですからね」と金子氏。1点を追う2死三塁、一瞬の隙を突いて本塁を陥れたプレーに、金子氏は判定を確認する前に「速っ！」と声が出たという。「ここに挑戦する勇気がまずすごい」と、その度胸を高く評価した。

また、配信中に視聴者から届いた「現役に戻ったら本盗を決められますか？」という質問に対して、「いけると思ったときもあった」としながらも、作戦や流れがあることも踏まえて決行はしなかったと明かした。

その一方で、「できますよ」と自信満々だった銀次氏。しかし実際には、小学生時代に本盗を試みるも「半分でアウトになった」と振り返り、笑いを誘った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）