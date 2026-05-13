【乃木坂46瀬戸口心月インタビュー】ViVi初ビューティーアンバサダーの美容事情 参考にしている“憧れの女性”とは「常に気にして見ています」
【モデルプレス＝2026/05/13】【乃木坂46瀬戸口心月インタビュー】
2025年に乃木坂46の6期生として鮮烈なデビューを飾り、次世代を担う存在として注目を集める瀬戸口心月（せとぐち・みつき／20）。そんな彼女が、ファッション誌「ViVi」（講談社）の史上初となるViViビューティーアンバサダーに就任。今、美容界からも熱視線を浴びる彼女に、アンバサダー就任への決意や、グループ活動を通じて芽生えた美意識の変化などを語ってもらった。
【写真】20歳乃木坂メンバー、雰囲気ガラリのメイク姿
― ViVi史上初となるビューティーアンバサダー就任のお話を聞いた時の心境を教えてください。
瀬戸口：ちょうど美容に気合いを入れていきたいと思っていたタイミングだったので、このような機会をいただき、とても嬉しかったです。
― “美容初心者”とのことですが、アンバサダーという大役を任されたことへのプレッシャーはありますか？それとも楽しみが勝っていますか？
瀬戸口：楽しみの方が大きかったです。以前に一度「ViVi」さんで撮影していただいた際に、自分でも見たことのない新しい表情を引き出していただいたことがすごく嬉しくて。今回もまた新しい自分を見つけられるのではないかとワクワクしました。緊張もしていますが、それ以上に楽しみな気持ちが強いです。
― 就任発表から大きな話題になっていましたが、周囲からの反応はいかがでしたか？
瀬戸口：「この心月が好き！」と言ってくださる方がたくさんいて、とても励みになりました。撮影中は「大丈夫かな？」と不安になることもあったのですが、皆さんがたくさん褒めてくださったので、本当に嬉しかったです。同期のみんなも発表されてすぐに「すごく似合っているね」と言ってくれて、とても嬉しかったです。
― 「ViVi」を通して、読者の方々にどのような瀬戸口心月を届けたいですか？
瀬戸口：見たことのない私、そして私自身もまだ知らない私を新たにお見せしたいです。今よりもさらに美を磨いて、綺麗になっていく姿を見せていけたらと思っています。
― ビューティーアンバサダー就任後初登場となる6月号のお気に入りページも教えてください。
瀬戸口：80ページ左下の、くまとの2ショットです。撮影中は自然とニコニコできた気がします。すごくいい表情を撮っていただいたので、私自身もお気に入りです！
― 連載『美・やってみつき』もスタートしましたが、メイクやスキンケア、ヘアケアなど現時点で極めたいジャンルはありますか？
瀬戸口：もうすぐ夏がやってくるので、美白ケアに力を入れていきたいです！
― すでに美白ケアとして取り組んでいることは？
瀬戸口：日焼け止めをしっかり塗ることです。私は首に塗るのを忘れがちなので、最近は首までケアすることを意識しています。
― 「これだけは毎日欠かさない」と決めている習慣はありますか？
瀬戸口：乃木坂46に加入してから、毎日欠かさず夜にパックをしています。それまでは全くしていなかったのですが、今ではルーティンになっていて。パックをしないと逆に落ち着かない感覚になります。
― グループに加入してから、“美”に対する意識が変化した？
瀬戸口：変わりました。日焼け対策などは、高校生の時に比べたら格段にするようになりました。あと、メイクや髪型も自分に似合うものを探したり、メイクさんに「どういうものが似合うと思いますか？」と積極的に聞くようになったり、意識が変わりました。
― 美容面で参考にしている方はいらっしゃいますか？
瀬戸口：先輩方は一番近くにいて、憧れの女性でもあるので、常に気にして見ています（笑）。まだ直接お話を聞いたことはないので、いつか美容について聞いてみたいです。
― ちなみにどなたに、どのようなことを聞いてみたいですか？
瀬戸口：田村真佑さんにヘアケアについて聞いてみたいです！どうしたらあんなにツヤツヤになるのか…気になります。
― グループ加入から約1年という短期間で、40thシングル「ビリヤニ」でのWセンター抜擢、そしてViVi史上初となるビューティーアンバサダー就任と、多方面で輝きを放たれていますね。大きな挑戦が続いた1年だったかと思いますが、ご自身の中で成長を感じる部分はありますか？
瀬戸口：ライブをたくさん経験させていただいたり、「乃木坂スター誕生！SIX」（日本テレビ）で歌わせていただいたりする中で、表現の幅が少しずつ広がってきたと感じています。いつも先輩方のようになりたいと思っているので、パフォーマンス面に限らず、このようなビューティー関連のお仕事でも、先輩方から吸収したいと思います。
― パフォーマンスでは表情を意識されると思いますが、誌面の撮影と通ずる部分もあるのでしょうか？
瀬戸口：たくさんあります。乃木坂46の楽曲も、クールな曲や凛とした姿、可愛らしい曲と幅が広いので、その経験を誌面でも活かせた気がします。今回は可愛らしい雰囲気での撮影だったので、楽曲で見せている表現が表情にも活かせていたら嬉しいです。
― 活躍の幅を広げている瀬戸口さんですが、今後挑戦してみたいことを教えてください。
瀬戸口：メイク・ファッションなど、自分ではできなかった、知らなかった物事に今年は挑戦したいです！私服はどうしても黒を選びがちなので（笑）、他の色を着てみようかなと思っています。
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方がたくさんいます。そういった方に向けて瀬戸口さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
瀬戸口：私もうまくいかなくて心が折れてしまうこともあります。ですが、折れたままにせず、また自分で目標を立てて、少しずつでも進んでいくことが大切だと思います。そうすればきっと夢に繋がっていくのではないかと思います。
― 最後に、今叶えたい「小さな夢」と「大きな夢」を1つずつ教えていただけますか？
瀬戸口：小さな夢は、6期生11人が揃ったので、プライベートでみんなでご飯に行くことです。大きな夢は、梅澤美波さんがご卒業されて乃木坂46も新しくなっていく中で、先輩方に頼るだけでなく、私自身がみなさんに頼っていただけるような、存在感のある人になることです。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
生年月日：2005年7月16日
血液型：A型
星座：かに座
身長：153cm
【Not Sponsored 記事】
2025年に乃木坂46の6期生として鮮烈なデビューを飾り、次世代を担う存在として注目を集める瀬戸口心月（せとぐち・みつき／20）。そんな彼女が、ファッション誌「ViVi」（講談社）の史上初となるViViビューティーアンバサダーに就任。今、美容界からも熱視線を浴びる彼女に、アンバサダー就任への決意や、グループ活動を通じて芽生えた美意識の変化などを語ってもらった。
◆瀬戸口心月、新しい自分に「ワクワク」
― ViVi史上初となるビューティーアンバサダー就任のお話を聞いた時の心境を教えてください。
瀬戸口：ちょうど美容に気合いを入れていきたいと思っていたタイミングだったので、このような機会をいただき、とても嬉しかったです。
― “美容初心者”とのことですが、アンバサダーという大役を任されたことへのプレッシャーはありますか？それとも楽しみが勝っていますか？
瀬戸口：楽しみの方が大きかったです。以前に一度「ViVi」さんで撮影していただいた際に、自分でも見たことのない新しい表情を引き出していただいたことがすごく嬉しくて。今回もまた新しい自分を見つけられるのではないかとワクワクしました。緊張もしていますが、それ以上に楽しみな気持ちが強いです。
― 就任発表から大きな話題になっていましたが、周囲からの反応はいかがでしたか？
瀬戸口：「この心月が好き！」と言ってくださる方がたくさんいて、とても励みになりました。撮影中は「大丈夫かな？」と不安になることもあったのですが、皆さんがたくさん褒めてくださったので、本当に嬉しかったです。同期のみんなも発表されてすぐに「すごく似合っているね」と言ってくれて、とても嬉しかったです。
― 「ViVi」を通して、読者の方々にどのような瀬戸口心月を届けたいですか？
瀬戸口：見たことのない私、そして私自身もまだ知らない私を新たにお見せしたいです。今よりもさらに美を磨いて、綺麗になっていく姿を見せていけたらと思っています。
― ビューティーアンバサダー就任後初登場となる6月号のお気に入りページも教えてください。
瀬戸口：80ページ左下の、くまとの2ショットです。撮影中は自然とニコニコできた気がします。すごくいい表情を撮っていただいたので、私自身もお気に入りです！
◆瀬戸口心月、乃木坂46加入で美意識に変化
― 連載『美・やってみつき』もスタートしましたが、メイクやスキンケア、ヘアケアなど現時点で極めたいジャンルはありますか？
瀬戸口：もうすぐ夏がやってくるので、美白ケアに力を入れていきたいです！
― すでに美白ケアとして取り組んでいることは？
瀬戸口：日焼け止めをしっかり塗ることです。私は首に塗るのを忘れがちなので、最近は首までケアすることを意識しています。
― 「これだけは毎日欠かさない」と決めている習慣はありますか？
瀬戸口：乃木坂46に加入してから、毎日欠かさず夜にパックをしています。それまでは全くしていなかったのですが、今ではルーティンになっていて。パックをしないと逆に落ち着かない感覚になります。
― グループに加入してから、“美”に対する意識が変化した？
瀬戸口：変わりました。日焼け対策などは、高校生の時に比べたら格段にするようになりました。あと、メイクや髪型も自分に似合うものを探したり、メイクさんに「どういうものが似合うと思いますか？」と積極的に聞くようになったり、意識が変わりました。
― 美容面で参考にしている方はいらっしゃいますか？
瀬戸口：先輩方は一番近くにいて、憧れの女性でもあるので、常に気にして見ています（笑）。まだ直接お話を聞いたことはないので、いつか美容について聞いてみたいです。
― ちなみにどなたに、どのようなことを聞いてみたいですか？
瀬戸口：田村真佑さんにヘアケアについて聞いてみたいです！どうしたらあんなにツヤツヤになるのか…気になります。
◆瀬戸口心月「先輩方のようになりたい」
― グループ加入から約1年という短期間で、40thシングル「ビリヤニ」でのWセンター抜擢、そしてViVi史上初となるビューティーアンバサダー就任と、多方面で輝きを放たれていますね。大きな挑戦が続いた1年だったかと思いますが、ご自身の中で成長を感じる部分はありますか？
瀬戸口：ライブをたくさん経験させていただいたり、「乃木坂スター誕生！SIX」（日本テレビ）で歌わせていただいたりする中で、表現の幅が少しずつ広がってきたと感じています。いつも先輩方のようになりたいと思っているので、パフォーマンス面に限らず、このようなビューティー関連のお仕事でも、先輩方から吸収したいと思います。
― パフォーマンスでは表情を意識されると思いますが、誌面の撮影と通ずる部分もあるのでしょうか？
瀬戸口：たくさんあります。乃木坂46の楽曲も、クールな曲や凛とした姿、可愛らしい曲と幅が広いので、その経験を誌面でも活かせた気がします。今回は可愛らしい雰囲気での撮影だったので、楽曲で見せている表現が表情にも活かせていたら嬉しいです。
― 活躍の幅を広げている瀬戸口さんですが、今後挑戦してみたいことを教えてください。
瀬戸口：メイク・ファッションなど、自分ではできなかった、知らなかった物事に今年は挑戦したいです！私服はどうしても黒を選びがちなので（笑）、他の色を着てみようかなと思っています。
◆瀬戸口心月の夢を叶える秘訣
― モデルプレス読者の中には夢を追いかけている方がたくさんいます。そういった方に向けて瀬戸口さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
瀬戸口：私もうまくいかなくて心が折れてしまうこともあります。ですが、折れたままにせず、また自分で目標を立てて、少しずつでも進んでいくことが大切だと思います。そうすればきっと夢に繋がっていくのではないかと思います。
― 最後に、今叶えたい「小さな夢」と「大きな夢」を1つずつ教えていただけますか？
瀬戸口：小さな夢は、6期生11人が揃ったので、プライベートでみんなでご飯に行くことです。大きな夢は、梅澤美波さんがご卒業されて乃木坂46も新しくなっていく中で、先輩方に頼るだけでなく、私自身がみなさんに頼っていただけるような、存在感のある人になることです。
― ありがとうございました。
（modelpress編集部）
◆瀬戸口心月（せとぐち・みつき）プロフィール
生年月日：2005年7月16日
血液型：A型
星座：かに座
身長：153cm
【Not Sponsored 記事】