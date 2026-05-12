フリーアナウンサーでタレントの森香澄が「結婚したら幸せになれそうな男性芸能人」として俳優・藤木直人の名前を挙げ、収録中の見事な対応を絶賛する場面があった。

【映像】森香澄が“結婚したい芸能人”を本気告白

5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

合わせて公開されたMCトーク延長戦では、サバンナ・高橋茂雄から「結婚したら幸せになれそうだなと思う芸能人は？」という問いが出された。これに森はまず「アンタッチャブル柴田さん」と回答したが、高橋から「そういうこと聞きたいんじゃない。そこで芸人の名前を出すのは置きにいってる。本気を見せてほしい」と鋭いツッコミを受ける。

そして森は次の瞬間、「藤木直人さん」と実名をガチ告白。スタジオに爆笑が巻き起こり、「そうなんや」「あっち系なのね」「美しい」と納得の声が上がった。

さらに森は、藤木を選んだ理由として共演時のエピソードを披露。「待機時間が長い番組だったんです。芸人さんもたくさんいらしたのに、その場を回したのが藤木さんだったんですよ」と明かす。続けて、「ご自身のお子さんの話とかプライベートの話を人に聞いていらして、『うわあ』と思って」と、周囲への気配りあふれる対応を絶賛した。

これを聞いた高橋が「そこは芸人はわりとオンじゃなかったりするから」と共感しつつも、最後に「最初に名前挙げた柴田さん、なんやってん（笑）」とオチをつけて、スタジオの笑いを誘っていた。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）