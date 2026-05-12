カタール代表、W杯本大会への予備登録メンバー34名を発表！ 国内組を中心にアフィフや42歳FWを選出
カタールサッカー協会（QFA）は12日、FIFAワールドカップ2026に臨む予備メンバー34名を発表した。
前回大会、開催国として初出場を飾ったカタール代表は、国家単位でサッカーの強化に乗り出しており、2019年と2023年のアジアカップを2大会連続で制している。今大会のアジア予選では3次予選（最終予選）でグループAの4位に終わり、プレーオフ（4次予選）に回ったものの、2大会連続の本大会出場を勝ち取った。
2025年5月から同国代表を率いるフレン・ロペテギ監督は、12日に本大会に向けた予備メンバーとなる34名を発表。自国リーグの選手を中心に、技巧派アタッカーのアクラム・アフィフなどが順当に選出された。また、123キャップを誇る42歳のFWセバスチャン・ソリアも名を連ねている。
カタール代表は本大会でグループBに組み込まれており、現地時間6月13日にスイス代表、同18日にカナダ代表、同24日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。
予備メンバーの34名は以下の通り。
▼GK
シェハブ・エル・レイシー（アル・シャハニア）
サラー・ザカリア （アル・ドゥハイル）
マシャアル・バルシャム（アル・サッド）
マフムード・アブナダ（アル・ラーヤン）
▼DF
ナイル・メイソン （カタールSC）
ペドロ・ミゲル（アル・サッド）
ブーアラーム・フーヒー（アル・サッド）
イッサ・ライ（アル・アラビ）
スルタン・アル・ブレーキ （アル・ドゥハイル）
ルーカス・メンデス（アル・ワクラ）
フマム・アル・アミン（CyDレオネサ/スペイン）
バッサム・ヒシャーム・アルラウィ（アル・ドゥハイル）
タレク・サルマン（アル・サッド）
アハメド・アラア（タラーイア・エル・ゲイシュ/エジプト）
アル・ハシェミ・アル・フセイン（アル・アラビ・ドーハ）
アユーブ・アル・オウウィ （アル・ガルファ）
▼MF
ラヤン・アル・アリ（アル・ガルファ）
モハメド・ワッド（アル・シャマル）
アハメド・ファトヒー （アル・アラビ・ドーハ）
カリム・ブディアフ（アル・ドゥハイル）
アブドルアズィーズ・ハーティム（アル・ラーヤン）
ハサン・アル・ハイドゥース（アル・サッド）
アッシム・マディボ（アル・ワクラ）
ジャッセム・ガベル（アル・ラーヤン）
モハメド・マンナイ（アル・シャマル）
▼FW
モハメド・ムンタリ（アル・ガルファ）
エジミウソン・ジュニア（アル・ドゥハイル）
セバスチャン・ソリア（カタールSC）
ユスフ・アブドゥリザク（アル・ワクラ）
アルモエズ・アリ（アル・ドゥハイル）
アクラム・アフィフ（アル・サッド）
タフシン・モハメド・ジャムシド（アル・ドゥハイル）
アフメド・アル・ガネヒ（アル・ガルファ）
ムバラク・シャナン（アル・ドゥハイル）
前回大会、開催国として初出場を飾ったカタール代表は、国家単位でサッカーの強化に乗り出しており、2019年と2023年のアジアカップを2大会連続で制している。今大会のアジア予選では3次予選（最終予選）でグループAの4位に終わり、プレーオフ（4次予選）に回ったものの、2大会連続の本大会出場を勝ち取った。
カタール代表は本大会でグループBに組み込まれており、現地時間6月13日にスイス代表、同18日にカナダ代表、同24日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。
予備メンバーの34名は以下の通り。
▼GK
シェハブ・エル・レイシー（アル・シャハニア）
サラー・ザカリア （アル・ドゥハイル）
マシャアル・バルシャム（アル・サッド）
マフムード・アブナダ（アル・ラーヤン）
▼DF
ナイル・メイソン （カタールSC）
ペドロ・ミゲル（アル・サッド）
ブーアラーム・フーヒー（アル・サッド）
イッサ・ライ（アル・アラビ）
スルタン・アル・ブレーキ （アル・ドゥハイル）
ルーカス・メンデス（アル・ワクラ）
フマム・アル・アミン（CyDレオネサ/スペイン）
バッサム・ヒシャーム・アルラウィ（アル・ドゥハイル）
タレク・サルマン（アル・サッド）
アハメド・アラア（タラーイア・エル・ゲイシュ/エジプト）
アル・ハシェミ・アル・フセイン（アル・アラビ・ドーハ）
アユーブ・アル・オウウィ （アル・ガルファ）
▼MF
ラヤン・アル・アリ（アル・ガルファ）
モハメド・ワッド（アル・シャマル）
アハメド・ファトヒー （アル・アラビ・ドーハ）
カリム・ブディアフ（アル・ドゥハイル）
アブドルアズィーズ・ハーティム（アル・ラーヤン）
ハサン・アル・ハイドゥース（アル・サッド）
アッシム・マディボ（アル・ワクラ）
ジャッセム・ガベル（アル・ラーヤン）
モハメド・マンナイ（アル・シャマル）
▼FW
モハメド・ムンタリ（アル・ガルファ）
エジミウソン・ジュニア（アル・ドゥハイル）
セバスチャン・ソリア（カタールSC）
ユスフ・アブドゥリザク（アル・ワクラ）
アルモエズ・アリ（アル・ドゥハイル）
アクラム・アフィフ（アル・サッド）
タフシン・モハメド・ジャムシド（アル・ドゥハイル）
アフメド・アル・ガネヒ（アル・ガルファ）
ムバラク・シャナン（アル・ドゥハイル）