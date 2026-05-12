埼玉県のスーパー「新鮮市場 東本郷店」では、ゴールデンウイーク明けにセールを開催しています。

【写真を見る】GW明けを狙え！各社が打ち出す「お得キャンペーン」

スーパーにお寿司も！GW明けは“お得”がいっぱい

1パック430円のイチゴが322円に。そして、新潟県産のコシヒカリは432円引きの3238円です。

客

「ありがたいです。むしろセール品ばっかり買ってる感じ。全部安いやつばっかり」

かっぱ寿司ではGW明けから、値段はそのままでネタを大切りにしたものや、50%増量したものを期間限定で販売しています（5月27日まで）。

客

「ゴールデンウイークはどこへ行っても高いので、（キャンペーンがある）そういうのは結構ありがたいなと思います」

経営コンサルタントの坂口孝則さんによると、「大型連休明けは消費のエアポケット。さらに今年は物価高・原油高で節約志向が進んでいるため、各社がお得なキャンペーンに力を入れている」といいます。

東京〜沖縄 航空券＋ホテルで9900円？各社が打ち出すキャンペーン

出水麻衣キャスター：

各社、いろいろなお得なキャンペーンを打ち出しています。



焼肉ライクでは、「ちょい焼きセット（うす切りカルビ＆鶏むね）」（690円）を頼むと、終日ごはん・キムチ・スープがおかわり自由になります。5月17日（日）まで全店舗で実施されています。

焼肉ライク本部の佐々木月乃さんは、「GW明けから仕事が始まり疲れを感じやすくなる季節。また節約を意識する時期なので手頃な価格で焼肉とごはんをいっぱい食べて元気になってほしい」としています。

大手旅行サイト「トリップ.コム」では、東京〜沖縄の航空券とホテルが1泊2日で9900円／1人で予約することができます。

※予約2人

※数量限定



14日（木）の12時から受付開始、旅行期間は5月14日〜7月31日が対象になります。