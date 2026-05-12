お笑い芸人の中山功太が告発した、先輩芸人からの10年間にわたる“いじめ問題”。中山をいじめたとされるサバンナ・高橋茂雄とのやりとりが公開され、騒動は決着を見せたかに思えた。しかし、どうやら高橋は徐々に追い詰められているようで――。

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パンサー尾形の“嫌いな芸人”にも波及

発端は中山が5月5日配信の『ナオキマンの都市伝説ワイドショー season3』（ABEMA）で、「10年ぐらい、ずっといじめられてきた先輩がいる」と明かしたこと。ネットではすぐに犯人探しが始まり、元・お笑いコンビ「りあるキッズ」長田融季のX（旧ツイッター）によって高橋がいじめた本人だと判明した。

「その後、高橋さんの相方である八木さんが2人の間を取り持つ形で、高橋さんが中山さんに謝罪。Xにも直接謝罪したことや、周囲を騒がせたことに対する謝意を綴っています。

ちなみに、パンサーの尾形貴弘さんが少し前に暴露した“嫌いな芸人”も高橋さんのことではないかという憶測がありますが、これは八木さんが否定。《若手時代に茂雄との尾形君との絡みはありません》と投稿し、まったく別件だと主張しています」（スポーツ紙記者）

一連の騒動に、ほかの芸人たちも反応。三浦マイルドは《こんな事、はいて捨てるくらいある事だと思いますけどね》とポスト。《みんながみんな、仲良くなれるわけがないんですから。僕は高橋さんがやった事が陰湿だとは思いません。でも、功太さんの気持ちも分かる》《ただの衝突ですよ。こういう摩擦は、仕方ないのでは》とコメントしている。

ガリガリガリクソンは三浦マイルドの投稿をリポストし、《ほんまよ、大人なんやから 恥ずかしい バイト同士のゴタゴタをお客に見せんなよ いつも通り牛丼出すのがうちらの仕事や》と、いざこざを世間に公表することを批判した。

不祥事で一気に仕事を失う芸能人

何はともあれ騒動は終結したかに思えたが、その裏で高橋がじわじわと追い詰められているようだ。5月11日、高橋が出演する『ストッパ下痢止め』のCMについてライオンは「現在総合的に対応を検討しております」とコメントを発表。現時点でのCM放送は予定されていない。

ほかにも、何本ものレギュラー番組を抱える高橋。NHK Eテレでは『将棋フォーカス』の司会や、子ども向け番組『みいつけた！』で声の出演もしている。これらの番組に今後、影響はあるのだろうか。ネット上でも、「イジメはさすがに印象が悪過ぎるんだよな」「イジメは厳しく罰するべき」「すっかり陰湿なイメージが付いちゃったな」といった声が上がっている。

「最近の芸能界では、不祥事に対する過剰反応で一気に仕事を失うパターンが多く見られます。たとえば、笑福亭鶴瓶さんは中居正広さんの騒動の余波を受けて、回転寿司チェーン『スシロー』の広告から削除されたり、永野芽郁さんは田中圭さんとの不倫疑惑でNHK大河『豊臣兄弟！』を降板しました。ほかにも、Aぇ! Groupの元メンバー・草間リチャードさんの公然わいせつや、吉沢亮さんが泥酔してマンションの隣室に無断侵入した件などでも、相応の処罰が下されています」（芸能ライター）

昨今、企業の反応はより敏感になっている。イメージが大事な芸能人の中には、今回のように過去を掘り出されることにビクビクしている人もいるかも……？