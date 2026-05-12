5月11日配信の「女性セブンプラス」で報じられた“歳の差カップル”のデート姿。そのカップルとは、女優の黒木メイサ（37）と格闘家の三浦孝太（23）だ。

2人の交際が初めて報じられたのは昨年9月発売の「週刊文春」。’23年12月に元夫で歌手の赤西仁（41）と離婚し、2児のシングルマザーとなっていた黒木だったが、14歳も年下で、何よりサッカー界のレジェンド三浦知良（59）の次男である三浦との交際は、瞬く間に世間の注目を集めた。

「『女性セブンプラス』によると、4月下旬に都内を歩く黒木さんと三浦さんの姿を目撃。三浦さんが黒木さんの肩を抱き寄せて歩いており、特に人目をはばかる様子も感じられません。なお、同メディアの交際に関する取材に対し、黒木さんの事務所は《プライバシーに関する回答はいたしません》と応じていますが、昨年の週刊文春で交際が報じられた際、双方の事務所は取材に対して《仲良くさせていただいております》と交際自体は否定していませんでした」（芸能記者）

本誌も昨年12月、都内の駅に降り立った黒木と三浦の姿をキャッチしている。当時、イベント帰りで疲れた黒木を労わって荷物を代わりに持っていたのか、大型のバッグや紙袋を手に歩く三浦だったが、2人の間には若干の距離が。交際報道から間もなかったこともあり、周囲を少し警戒していたのだろう。

いっぽう、今回の報道で目撃された“堂々”とした姿。ネットニュースに転載された記事のコメント欄には、ビッグカップルの今後について注目する声が続出しているが、実は今回の報道より少し前から、2人の親密ぶりはそれぞれのSNSであらわになっていた。

「黒木さんと三浦さんは今年3月末〜4月初旬にかけて、インスタグラムで東京随一の花見スポット・中目黒で撮影したと思われる写真を公開。それぞれは自身のソロ写真なのですが、背景や撮影した時間帯的に、2人が一緒にいた可能性はかなり高いと考えられます。そのほか、2月〜3月にかけて、それぞれのインスタでは雪景色を背景に撮影したソロショットが公開されていますが、これも同じ場所での写真だと思われます。もはや週刊誌に撮られるまでもなく、堂々とした“匂わせ”ですが、同時に交際が順調に進んでいるということの表れでもありますよね」（前出・芸能記者）

2人の交際が報じられる前の’25年5月、総合格闘家・皇治さん（37）のYouTubeチャンネルに出演した際、好きな異性のタイプについて、「年上の方がすきなんですよ、年下とまだお付き合いしたことがなくて」「自分より経験豊富な人を、自分のものにしたい」と話していた三浦。

これからもぜひ明るいニュースを届けてほしい。